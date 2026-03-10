Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
По думите му със затварянето на протока няма да може да се транспортират торове, което освен че ще е предпоставка за много сериозни високи цени, но може да се стигне и до лошия сценарий с невъзможност да се наторяват земеделски площи у нас, което може да доведе до компрометиране на цялото производство.
"Сериозните производители винаги се запасяват и торовете се купуват по-рано, така че ако има нещо, което може да успокои ситуацията е, че има закупени торове на стари цени, които са внесени в предходни сезон. но повечето малки производители, които нямат възможност да се закупят торове и препарати, разчитат на подпомагания, които за съжаление още не са изплатени заради забавяне. Това може да доведе и до фалити, а вече води до фалити.“
Българските земеделци влизат от криза в криза, посочи още гостът, визирайки последствията от войната в Украйна и изместването на българските продукти от украинска и молдовска продукция, споразумението с Меркосур и стоките с различни стандарти. Новосъздадената ситуация с войната в Иран и затварянето на пролива изключително много рефлектира върху българското производство. "Бавно и методично се унищожава нашият сектор. Загубихме над 300 хиляди семейни стопанства за последните 30 години. Това е гръбнака, беше пречупен гръбнака. Тези хора никога повече не може да ги върнем. Губим производители, които са обучени и които знаят какво правят.“
"Най-лошото от всичко е, че заради отсъствие на политики в нашия сектор, това е изключително уязвим сектор, ние губим всяка година нашата производствена сила и вече не можем да задоволяваме нуждите на българското потребление. Знаете, че между 80% и 90% от това, което се консумира като плодове и зеленчуци, е внос. Всичко това утежнява ситуацията, в която са българските производители,“ обясни той и добави, че е необходима държавна протекция на сектора, но управляващите не помагат положението на земеделците да се подобри, което според него в крайна сметка ще доведе до загубата на един традиционен отрасъл в земеделието за България.
"Тук трябва да има стратегически подход, трябва да има поставени цели как и по какъв начин да се случат нещата. То е въпрос на комплексни решения,“ категоричен е Цеков, като усилията трябва да са насочени и към решаването на проблемите с работната ръка и напояването.
