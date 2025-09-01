Цветанка Андреева: Президентът Радев иска приемник, избран от неговия кръг, но не предлага управленска алтернатива, освен силен обрат към прокремълско влияние

© Протести, вотове на недоверие, политически интриги и интригантски нагласи, плюс бюджет с валута евро на фона на безводие, високи цени и промени в образованието. Това се очаква в новия политически сезон. Каква драматургия ще има този политически сезон? Това коментира политологът Цветанка Андреева в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио "Фокус".



"Безспорно сезона, който започва, ще бъде изпълнен с напрежение, с опити за радикализация, със сблъсъци вътре в институциите, между институциите, ако щете на улицата. Така, на фона на спокойния август виждаме подготовката, която се готвеше за един напрегнат септември. Това съвсем не е неочаквано, някак си ние го знаехме и тези, които наблюдават по-отблизо политиката, не се изненадват. Напротив, по-скоро се сбъдна това усещане и тази прогноза, че управляващи и опозиция, като към лагера на опозицията прибавяме и президента Румен Радев, ще се сблъскат изключително силно. Защото вижте, предстои голяма битка, и това не са просто идващите президентски избори, а това е желанието властта и посоката на България да бъдат преобърнати от гледна точка на опозицията. Така че и този сезон ще мине според мене под това мото", каза Цветанка Андреева.



Тя говори и затова в какви рамки ще влязат ключовите политически играчи.



"Що се отнася до управляващите и така техните успехи, които натрупаха, макар и за малкото си време, в което са заедно, макар и от естеството на разнородна коалиция, която успяха да изградят, някак си те по няколко пункта печелят активи, и това е що се отнася до стабилизацията от гледна точка на политическата криза, това, че обществото беше хвърлено от избори в избори, в които то все по-малко участваше, недоволството от неспособността на политиците да се организират за управление на държавата. Тази криза е преодоляна. Другата посока на развитие беше на икономическата политика на правителството, която се увенчава с успех – не просто присъединяването към еврозоната, но както виждаме, инвестициите, чуждите стратегически инвеститори са вече на нашето поле и безспорно в този контекст може да отбележим като успех за правителството. Това е една успешна външна политика и процеса на интеграция в една Европа, която определено кове нова концепция, нова стратегия на собственото си съществуване.



На фона на всичко това имаме една опозиция, която пак казвам, цели много остра радикализация. Очертават се протести, очертават се вотове на недоверие. Някак си виждаме, че омразата и фанатизма, който няколко години политическата криза подхранваше вътре в обществото, сякаш отново има желание да бъдат фона на развитие за държавата ни. Но този фанатизъм в обществото доведе наистина до отдръпване на много голяма част от електората от политическия процес, от една страна. Но от друга страна, виждаме как сякаш зад този фанатизъм седи отново желанието на едни управленски елити просто да дойдат на власт чрез радикализация на нагласите.



Неслучайно се говори за много така гласовити протести на улицата, а не толкова чрез демократичните механизми на изборите. Но всички тези опозиционни лидери трябва да знаят, че ще бъде доста трудно да убедят обществото в правотата си. Тук включвам и президента Радев, защото когато искаш властта в държавата, в една държава от нашия тип, ми се струва, че трябва да предложиш някаква нова победа, някакъв нов оптимизъм, някакъв нов позитив, а не да разчиташ само на хейта. Защото като виждаме с хейт наистина присъстват доста радикални формации в парламента, но те никога не могат да вземат управлението в държавата.



Но пак казвам, това е основният сблъсък, който ще бъде характерен не просто за този сезон, но и за следващата година. Двата центъра на власт, които се оформят, центъра на власт, който Румен Радев отдавна вече изгражда около себе си, идеята, че ще има формация. Той чрез тази формация ще поиска властта в държавата. Вижте, не просто ще иска да има следващ президент, избран от неговия кръг, Румен Радев и подобните на него партии, опозиционни, всъщност искат властта в държавата. Все още не могат да предложат тяхна управленска алтернатива, но определено тя е свързана с едно много силно прокремълско влияние, и пак казвам, силен обрат от досегашната политика на България", добави политологът.



Цветанка Андреева каза и защо президентските избори се оказват параван за промяната в геополитическия модел и насока на страната.



"Ако искате да почнем дори с едно събитие, което вчера и днес излезе наяве по повод посещението на Урсула фон дер Лайен и това, което съобщиха вече и от правителството, че GPS-а на нейното превозно средство във въздуха е бил заглушен с голяма вероятност и така по западна информация от Русия. Тя е кръжала един час над летището в Пловдив.



Вижте, подобна дързост и цинизъм от страна на руската страна цени да каже две неща: Първо, че те претендират за територията на България като за своя зона на влияние, и второ, че са готови включително да предизвикат терористичен акт. Защото едно подобно заглушаване на сигнала не просто може да пренасочи самолета и да не се състои срещата, която е насрочена с Министерски съвет, но едно такова заглушаване може да предизвика и катастрофа. Така че изключителен цинизъм от страна на Русия е тази демонстрация на влияние и на несъгласие на България с европейския й път на развитие.



И от тук насетне вече можем да видим конкретни политици, както между другото в цялата ни следосвобожденска история – имало е политици, които са свързани с руския интерес в България, изповядвали са много по-силно руския интерес, отколкото българския национален интерес. И сега ги виждаме и те са на терена, като се почне от "Възраждане“ и по-малките им побратими и там формации в парламента, и разбира се с Румен Радев, който от самото си начало в президентството се явяваше като европейски адвокат на Путин в Съюза. Определено за никой не е тайна, че Радев така е проводник на руския интерес вътре в България.



И вижте, той неслучайно беше избран именно от хора свързани с руските служби, беше признат от руски генерал, че той е техният човек в българската политика. Неслучайно те виждат в него продължение, продължението му в ролята на политик в държавата.



И от тук насетне изборът за президент, така, както между другите европейски държави се случи, ще бъде сблъсъкът между евроскептицизма, прокремълската политика, опита й да влезе в Европейския съюз, превземайки държавите отвътре, и така проевропейския, демократично ориентирания път на България. Така че това ще бъде фонът, на който ще бъдат издигнати двете кандидатури, които най-вероятно на балотаж ще се борят", заяви Цветанка Андреева.