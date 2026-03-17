Доклад на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията отново поставя на дневен ред проблемите в България и начина на работа в психиатричните болници у нас. Директорът на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" Цветеслава Гълъбова каза, че констатациите са тежки, но не са нови.Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" пред БНТ: "Аз съм свидетел на всички доклади, работя в Курило от 1994 година, горе-долу оттогава започнаха да ни мониторират. Свидетел съм на всички доклади и заключенията, смея да твърдя, че са винаги едни и същи. Лошо отношение към пациентите, нечовешко изтезание, връзване, винаги се констатира тежък кадрови дефицит и сега е същото."Цветеслава Гълъбова обясни, че в България един лекар се грижи за 10 пациенти в псхиатриите, като по-голяма част от работещите са в предпенсионна възраст. Стратегия за психичното здраве у нас има, но тя не работи.Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски": "Трябва да се направи всичко, което е предвидено в стратегията за психично здраве. Трябва да се осигурят дневните центрове и изобщо извънболничната грижа, като на практика извънмедикаментозната не съществува. Трябва да има добре уредени психиатрични стационари. Трябва да има, разбира се, първо законно регламентирани стационари, в които да се лекуват болните, извършили тежки престъпления, с възможността да остават за по-дълъг период от време. Трябва, разбира се, заплащането да е адекватно. Трябва да се помисли защо няма клинични пътеки в психиатрията. Казвам да се помисли добре защо няма, ако трябва това да се направи. И, разбира се, трябва да има едно нормално, дестигматизиращо отношение към психично болните и към нас, тези, които работим."Като член на Управителния съвет на Българската психиатрична асоциация д-р Гълъбова обясни, че работещите са против част от констатациите в доклада на Европейския комитет, сред които какви медикаменти да бъдат използвани в работата на болничните заведения и да бъде осигурено лично пространство на пациентите.Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски": "Забележката към нас от доклада е, че пациентите не биват извеждани на разходка, че няма ли лично пространство. Ама няма как да бъдат извеждани всички на разходка при положение, че има един за десет. А трябва индивидуален пост за всеки."Цветеслава Гълъбова обясни, че държавните психиатрични болници на практика изпълняват и ролята на приюти, защото социални грижи не работят. Тя допълни още, че от Българската псхиатрична асоциация са изпратили становище по доклада, в което са написали, че са в стачна готовност:Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски": "Аз мисля, че няма да се стигне до стачка. По едни прости биологични причини тези болници ще се самозакрият, ако нещата продължат по същия начин."Гълъбова коментира и трагичния случай с млада жена, който почина след козметична процедура в Дупница:Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски": "Това наистина добива размер на масова психоза. Разбира се, слава Богу не е психоза в клиничния смисъл на думата, но определено започваме да имаме проблем с себевъзприятието, с необходимостта да се харесаме от всички, на всички, защото сме залети в мрежите, изобщо навсякъде сме залети от снимки, видеа на прекрасно изглеждащи физически млади и не до там млади хора и много лесно преминаваме към решението и ние да станем същите, без да осъзнаваме, че това не е необходимо. Разбира се, имаме много работа да свършим и чисто институционално, т.е. да има ясни регламенти какво, къде, кой, как, защо го прави и каква отговорност носи. Но преди това трябва да повишаваме и здравната си култура, за да знаем, не просто да бъдем информирани, а да знаем какво можем да правим със себе си, как да го направим, какви са рисковете и при кого да го направим. Вие в предварителният разговор, съвсем на място, отбелязахте, че човек за един телефон прави повече изследвания и проучване каква марка да си купи, какви са техническите характеристики, а тук изглежда урбулежката, се втурваме, да ставаме млади. То по същество си е психическа диагноза преди да се стигне до всички други физически манипулации."