Цвети Радойчева: Влизам в театъра и киното

© Интервю на Цвети Радойчева за "Телеграф":



- Г-жо Радойчева, предстои ви актьорски дебют. За първи път ще играете на театрална сцена - какво провокира решението ви за ново амплоа и къде ще могат да ви гледат приятелите на изкуството?



- За първи път ще играя на театрална сцена през октомври. Любов към театъра изпитвам от ранна детска възраст - била съм на 3-4 години. По това време майка ми често ме водеше на куклени представления. Толкова много се впечатлявах от актьорската игра, енергията на артистите и обаянието, което ми носеше "живото" изкуство, че вече у дома не ми се гледаха филмчетата. Театралното изкуство винаги е живеело в мен през тези години, но някак си другата ми голяма любов - музиката, сякаш го беше поизместила. Завършила съм НМА "Панчо Владигеров" със специалност поп и джаз пеене. Няма да забравя един от кандидатстудентските си изпити в академията, а именно този по актьорско майсторство. Задачата беше да вложа въображение и да изиграя ситуация от реалния живот. Аз реших да играя ромка, като бях подготвила всичко до най-малък детайл, за да се въплътя подобаващо. Образът, който създадох, беше изключително успешен, учителите от комисията дълго разказваха за това. Именно тази любов към театъра ме провокира да взема решението за новото амплоа на артист. Ще играя в постановката "Белият гарван" на режисьора Ивайло Спасов в театър "Сълза и смях".



- Какво крие сюжетът на спектакъла "Белият гарван“ и с кого ще си партнирате?



- Изключително интересен е! Той е изцяло в унисон със съвременния начин на живот, в който духовността и моралните ценности са на заден план и са заместени от материалното. Хората акцентират най-вече на това кой каква кола кара, колко пари има, в колко скъпа къща живее и колко скъпи дрехи носи, и смятат, че това ги представя - защо? Защото постоянно се сравняват и гледат двора на съседа, но това е крещяща липса на любов към тях самите. Моята героиня е точно такава, тя показва, че за нея щастието е в материалните придобивки... Но човек не се ли погрижи на първо място за душата си, в един момент животът губи смисъл.



- Трудно ли е да се сблъскате с нов жанр на 33 г. - какви са големите предизвикателства?



- Не мисля, това е прекрасна възраст за започване на нови неща и покоряване на нови върхове. Чувствам се осъзната, зная какво искам и очаквам всичко хубаво, което тепърва ми предстои. Уча с лекота сценарии и с удоволствие ще развихря таланта си на сцената в този нов жанр. Когато изляза пред публика, било то да пея или да играя театър - аз горя на сцената, забравям за всичко и се потапям в изкуството на 100%. Това силно се усеща от публиката, тъй като енергията и зарядът, които им давам, ги правят щастливи и имат желанието да се срещат и докосват до мен и творчеството ми отново и отново.



- Наскоро представихте най-новия си музикален проект, озаглавен Let me bе. Разкажете ни за реализацията на парчето?



- Let me be е любимата ми авторска песен, която съм създала до този момент. Музиката е моя. Създадох я още през първия локдаун. Моят приятел и колега Краси Аврамов-Човека Глас написа прекрасния текст. Аранжиментът е на Росен Стоев -Dg Rossko. Режисьор на видеото е Радина Миленчева, а оператор е Радослав Георгиев. Сама подбрах екипа си от изключителни професионалисти, креативни хора на изкуството. Текстът има социално послание, а то е да бъдеш себе си - автентичен, истински и искрен. Това според мен е най-сигурният път към успеха. Животът ни е само един, филмът тече и не можем да го върнем обратно, затова е престъпление да бъдеш фалшив герой.



- Залагате на холивудска визия - какво всъщност "казват“ дрехите ви?



- Дрехите са отражение на душевността ни. Не случайно избираме дадени модели и цветове. Във видеото изцяло аз съм стилист на визиите си. Обичам модата и от малко момиче избирам тоалети и съчетавам компоненти. Следя модните тенденции, но не държа на всяка цена да съм облечена по последен писък на модата. Смятам, че не роклята прави жената, а жената прави роклята - със своята усмивка, харизма, походка и силна женска енергия. За мен дрехите казват: "Тава съм аз, щом нося дадена дреха и се усмихвам, значи душата ми я е избрала!“



- Текстът е дело на Краси Аврамов - ваш колега и дългогодишен приятел. Колко е трудно да запазиш добрите отношения в среда на конкуренция?



- Той е сърцат и душевно богат човек, приятел, с когото често обменяме творчески идеи. Притежаваме всичко това покрай общата ни професия - музиката! Прекрасно е да имаш такива приятели и не мисля, че отношенията между хората биха се развалили заради конкуренция. Ако всеки вярва достатъчно в себе си и има своята себестойност като човек. Сравняването с другите е признак, че не познаваш достатъчно добре себе си. Аз обичам да се сравнявам единствено и само с мен самата към отминал период на живота ми, за да преценя колко съм израснала и постигнала.



- Организирахте пищно парти по повод 5-ия рожден ден на вашата дъщеря Ванеса. Разкажете ни за нея, какво дете е?



- Направих го с любимите й герои - Калинка и Черния котарак, както беше пожелала. Самата тя приветства своите гости в красива сатенена рокля и изглеждаше като истинска Калинка. Изключително креативно, артистично и любознателно дете. Много любвеобилна и емоционална. Обича да рисува и всеки ден ми подарява цветя и картини, изразява безрезервната си любов към своите близки и обича да ги прави щастливи.



- Кои са любимите й занимания, обича ли музиката?



- Да, играе у дома на сцена. Превъплъщава се в различни анимационни герои, пее пред огледалото и обожава да прави йога упражнения. Всестранно развита личност, сега виждам множество таланти, но времето ще покаже накъде ще се насочи. Аз бих я подкрепила независимо кой професионален път би избрала, важното за мен е да бъде щастлива и удовлетворена от себе си.



- Лятото е към края си, как прекарахте топлите месеци?



- Направихме си чудесна семейна почивка. Тази година взехме с нас и моята майка. Ванеса беше много щастлива, тъй като обича баба си, която я е отгледала от малко бебе.



- Какво ви предстои в личен и професионален план?



- Вече работя по следваща авторска песен. Имам предложения и тепърва моите почитатели ще ме виждат и в театъра, и в киното. Важното е човек да има мечти, цели по божия замисъл, с който е създаден, а именно да разгръща потенциала си и да твори!



- За финал - какво си пожелавате?



- Пожелавам си здраве за мен и близките ми, осъзнати избори, нови идеи и колкото се може повече щастливи мигове. Защото животът е тук и сега. Вчера е минало, а утре е бъдеще, да бъдем щастливи тук, днес, в този миг!