ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Цветлин Йовчев: ДАНС трябва да работи само по престъпления срещу Републиката. Без подслушвания, без заплахи
По повод гласуването в парламента, с което депутатите вече ще избират ръководителите на ДАР, ДАНС и ДАТО, Йовчев предупреди, че боричканията между институциите ще доведат до нови законови промени:"Вероятно ще има промяна в закона – и тя няма да е последна. Истинският дебат обаче трябва да бъде какво точно трябва да представляват службите- каква е тяхната роля, структура и отчетност.“
Йовчев определи процеса по назначаване на новото ръководство на службите като опасно политическо боричкане. Според него това подкопава доверието в институциите и ги прави уязвими.
"Проблемът е, че тук всичко това се превръща в търговия. Не мога да дам оценка за Деньо Денев, заяви Йовчев.
Според него, за да бъде ДАНС по-малко "атрактивна“ за политическите сили, трябва да се направи прецизна промяна в закона:
"ДАНС трябва да работи само по престъпления срещу Републиката. Без подслушвания, без действия заплахи, които често се използват за политически цели“, категоричен е той.
Йовчев коментира сигурността в контекста на новите военни технологии. Той определи идеята за изграждане на дронов щит над България като "необходима, макар и закъсняла“.
"Да, това е възможно, но трябва да започнем максимално бързо и с ясна концепция, съобразена с новите технологии. Не само България, но и целият ЕС и дори НАТО нямат адекватна доктрина за отбрана в новите условия“, подчерта Йовчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: