На фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток въпросът за сигурността на Югоизточна Европа отново излиза на преден план. В момента гръцки изтребители патрулират и подпомагат охраната на българското въздушно пространство, а системи за противоракетна отбрана на НАТО са разположени в региона, включително в съседна Румъния.Става ли регионът нова линия на напрежение и доколко България е защитена? Темата коментира бившият председател на Държавна агенция "Национална сигурност“ и бивш министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев.Според Йовчев предприетите в момента мерки са едни от малкото възможни на този етап. "Към момента това е единственото възможно, което може да се направи, за да се подобри защитата от въздушни атаки. Доколко можем да твърдим, че защитата е ефективна – това вече е друг въпрос“, заяви той. По думите му изтребителите не са решение срещу всички заплахи."Самолетите F-16 са почти безполезни при атака с балистични ракети, защото нямат такива способности“, обясни Йовчев. По-ефективни в този случай са специализираните противоракетни системи. "Другите системи са доста добра защита и са ефективни срещу такива ракети. Но при сценарий, при който се изстрелят много ракети наведнъж, е възможно тези системи да бъдат претоварени и някоя ракета да бъде пропусната“, добави пред bTV той.Въпреки това рискът за България остава сравнително нисък. "Все още рискът за нашата страна от такъв тип успешна атака е минимален, но той не трябва да бъде изключван“, каза Йовчев.Според експерта отбранителните способности на Турция също допринасят за сигурността на региона. "При всички положения това ни дава допълнителна сигурност“, посочи той. В същото време Йовчев подчерта, че България дълго време не е инвестирала достатъчно в собствената си противовъздушна отбрана. "За доста години ние не направихме необходимото да изградим собствени способности за противовъздушна защита“, заяви той.По думите му съвременните конфликти показват колко ключова е тази система. "Уроците от войната в Украйна показват, че се води нов, съвсем различен тип война. Едно от ключовите неща, които всяка държава трябва да има, е силна противовъздушна отбрана и локални системи за антидрон защита“, допълни Йовчев.По думите му защитата срещу дронове у нас е ограничена. "Към момента способностите за антидрон защита са частични и не са пълни. На много малко места има системи с ограничен обхват и ограничени способности“, обясни Йовчев. Според него заплахите могат да бъдат от два типа – военни атаки или локални действия."Единият сценарий е атака от въоръжени сили – с ракети или военни дронове. Вторият е локална атака – например с дрон, сглобен ръчно и използван от близко разстояние срещу конкретен обект“, каза той. Такъв тип атаки могат да бъдат използвани и за саботаж срещу критична инфраструктура.Йовчев коментира и сигурността на летищата и други ключови обекти."За жалост трябва да кажа, че мерките към момента са непълни и ние нямаме достатъчно добра защита“, заяви той. Той даде пример с уроците от атентата на летище Бургас през 2012 г. "Уроците от Сарафово не сме ги научили достатъчно добре и не сме приложили достатъчно ефективни мерки“, посочи Йовчев, визирайки Атентатът на летище Бургас 2012. Според него трябва да се обърне специално внимание на определени обекти."На първо място трябва да се обърне внимание на официалните представителства на Съединените щати и Израел, както и на места със струпване на техни граждани“, заяви той. Според Йовчев институциите трябва да предприемат бързи действия. "Не трябва да се бавим нито минута. Трябва да бъдат извършени спешни оценки на риска, да се актуализират плановете за сигурност и да се изградят ефективни системи за защита от безпилотни летателни апарати“, подчерта той.Бившият вътрешен министър коментира и смените на областни директори в Министерство на вътрешните работи. "Не могат да се правят смени, които нямат професионални основания. Всички смени трябва да бъдат извършени на базата на оценка на дейността“, каза Йовчев. Според него анализът трябва да включва както професионалните резултати, така и почтеността на ръководителите. "Възможно е в подобна ситуация да бъдат отстранени способни хора и на тяхно място да бъдат поставени хора без необходимите качества“, предупреди той.Йовчев коментира и ролята на полицията по време на избори. "Честността на изборите не зависи изцяло от МВР. Това е заблуда за обществото“, заяви той. По думите му полицията може да ограничи купения вот, но не може да реши всички проблеми. "МВР може да спомогне да се потисне купеният вот, но не може съществено да повлияе на корпоративния вот или на манипулациите в изборните секции“, обясни Йовчев.