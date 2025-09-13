Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
Автор: Екип Ruse24.bg 18:45Коментари (0)101
©
Всеки служител на реда, ако види да се извършва престъпление, е редно да се намеси. При такова положение обаче трябва да се легитимират. В ситуация, каквото видяхме на записите всеки човек обаче би се възмутил. Това каза бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев в ефира на NOVA NEWS.

"От това, което се вижда в каналите за информация, всички виждаме един автомобил, който се движи с несъобразена скорост. В близост е имало паркирани автомобили, деца, пешеходци. Всеки човек би се възмутил от подобна гледка", каза Йовчев. Той беше категоричен – политизирането на подобен случаи не е необходимо и единствено може да усложни работата по него.

"Не мога да коментирам дали и кой е започнал физическия сблъсък, защото все още няма достатъчно информация, а за съжаление и видеозаписа не я предоставя. Според мен по-важното е, че в момента всички са се фокусирали върху този случай и той се политизира изключително силно", каза още той и допълни, че  няма регламенти или ясно посочени протоколи за действие на органите на реда, когато се окажат в ситуация, подобна на тази от нощта на нападението.

"Ако се абстрахираме от факта, че в случая има участие на полицейски служител, то може би интерпретацията щеше да е по-различна. Но от информацията, с която се запознах и чрез медиите мога да Ви кажа, че в подобен случаи и при отсъствие на противообществена проява, е абсолютно резонно никой да не бъде задържан", обясни Йовчев и допълни, че при подобни обстоятелства се изменят и обществените нагласи.

"В случая имаме човек, който беше приет в болница и с опасност за живота. До момента няма данни, че той се е държал неуместно или пък е имал предишни прояви, а впоследствие се появяват данни за получена тежка телесна повреда. Но при липса на увреждане или травми, няма предпоставки за задържане", каза още той. Йовчев беше категоричен – работните му ангажименти не са създавали предпоставка за среща и познанство с полицейския началник.

Цветелин Йовчев посочи още, че при създала се ситуация е редно полицейският патрул да се съобрази със случилото се на терен и с докладваното от хората там. Относно тестовете за алкохол Йовчев посочи, че такъв трябва да бъде направен – защото в инцидента има наличие и на превозно средство. Според Йовчев заявените искания за оставки в министерството са ненужни.

"Не виждам основание да се иска оставката на министъра за подобен инцидент. По всяка вероятност, ако директорът на полицията не беше ранен, на този случай нямаше да бъде отделено такова внимание. Може би обаче и министерството допусна някои грешки – информацията трябваше да се събере по възможно най-бързия начин, за да се информира обществото", каза още Йовчев.

Още по темата: общо новини по темата: 56
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пореден тото милионер в България 
Пореден тото милионер в България 
22:41 / 11.09.2025
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
22:26 / 11.09.2025
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
21:31 / 11.09.2025
Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
18:50 / 11.09.2025
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
15:31 / 11.09.2025
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
10:15 / 11.09.2025
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
20:35 / 11.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Концесия на летище "София"
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: