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|Öâåòîìèð Íàéäåíîâ ñå èçãàâðè ñ Âàñèë Áîæêîâ
"Äîáðî óòðî! Âàñèë Áîæêîâ - ×åðåïà çà äíåñ íàâÿðíî å ïîäãîòâèë àíêåòà çà ïðîìÿíà â Êîíñòèòóöèÿòà. Ùå èñêà äà ñå âêàðàò òåêñòîâå â Êîíñòèòóöèÿòà, ÷å çà ïðåçèäåíò íà Áúëãàðèÿ ìîãàò äà ñå èçáèðàò ëèöà, èçâúðøèëè äî 5 óáèéñòâà, 100 èçíàñèëâàíèÿ è 15 ïîðú÷êîâè ïîáîÿ', çàÿâè òîé.
Ìàëêî ñëåä òîâà Íàéäåíîâ îòïðàâè íÿêîëêî âúïðîñà êúì bTV:
"ÁÒÂ ùå òðÿáâà äà îòãîâîðè çàùî ïî÷òè äâà ìåñåöà íå íàïðàâèõà íèùî çà ñèãíàëèòå çà óáèéñòâàòà íà Âàñèë Êðóìîâ Áîæêîâ è óêðèâàíåòî íà îãðîìíè ïàðè îò äàíúöè. ÁÒÂ äà ïèòàò ×åðåïà çàùî ìè êàçâà, ÷å Ôëîðèàí Ñêàëà ìó å ïðèÿòåë. ÁÒÂ äà ðàçêàæàò äàëè è ÇÀÙÎ Ôëîðèàí Ñêàëà å âîäåí ïðè Áîéêî Áîðèñîâ îò îáâèíÿåìèÿ Âàñèë Áîæêîâ? Íå íå ïîñëåäíî ìÿñòî, ÁÒÂ äà âçåìàò äà èçñëóøàò çàïèñà ïàê îò Ñïîðòàë, ÷å òàì çà Êóðøâåë ãîâîðÿ çà ñúâñåì äðóãî ëèöå. Çà ìåí ùå å ÷åñò äà èçâàäÿ íà ïîêàç â Ñúäà âñè÷êè ìåäèéíè çàâèñèìîñòè êúì ×åðåïà . Èìà è îùå ..."
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