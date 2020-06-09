Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Öâåòîìèð Íàéäåíîâ ñå èçãàâðè ñ Âàñèë Áîæêîâ
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 09:59 / 09.06.2020Êîìåíòàðè (2)40
©
Öâåòîìèð Íàéäåíîâ òàçè ñóòðèí èçðèãíà ñ íîâè ïîñòîâå ñðåùó îáâèíÿåìèÿ áèçíåñìåí Âàñèë Áîæêîâ è bTV. Åòî êàêâî íàïèñà òîé â ñîöèàëíàòà ìðåæà Ôåéñáóê: 

"Äîáðî óòðî! Âàñèë Áîæêîâ - ×åðåïà çà äíåñ íàâÿðíî å ïîäãîòâèë àíêåòà çà ïðîìÿíà â Êîíñòèòóöèÿòà. Ùå èñêà äà ñå âêàðàò òåêñòîâå â Êîíñòèòóöèÿòà, ÷å çà ïðåçèäåíò íà Áúëãàðèÿ ìîãàò äà ñå èçáèðàò ëèöà, èçâúðøèëè äî 5 óáèéñòâà, 100 èçíàñèëâàíèÿ è 15 ïîðú÷êîâè ïîáîÿ', çàÿâè òîé.

Ìàëêî ñëåä òîâà Íàéäåíîâ îòïðàâè íÿêîëêî âúïðîñà êúì bTV:

"ÁÒÂ ùå òðÿáâà äà îòãîâîðè çàùî ïî÷òè äâà ìåñåöà íå íàïðàâèõà íèùî çà ñèãíàëèòå çà óáèéñòâàòà íà Âàñèë Êðóìîâ Áîæêîâ è óêðèâàíåòî íà îãðîìíè ïàðè îò äàíúöè. ÁÒÂ äà ïèòàò ×åðåïà çàùî ìè êàçâà, ÷å Ôëîðèàí Ñêàëà ìó å ïðèÿòåë. ÁÒÂ äà ðàçêàæàò äàëè è ÇÀÙÎ Ôëîðèàí Ñêàëà å âîäåí ïðè Áîéêî Áîðèñîâ îò îáâèíÿåìèÿ Âàñèë Áîæêîâ? Íå íå ïîñëåäíî ìÿñòî, ÁÒÂ äà âçåìàò äà èçñëóøàò çàïèñà ïàê îò Ñïîðòàë, ÷å òàì çà Êóðøâåë ãîâîðÿ çà ñúâñåì äðóãî ëèöå. Çà ìåí ùå å ÷åñò äà èçâàäÿ íà ïîêàç â Ñúäà âñè÷êè ìåäèéíè çàâèñèìîñòè êúì ×åðåïà . Èìà è îùå ..."




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 109
09.06.2020 »
09.06.2020 »
08.06.2020 »
08.06.2020 »
08.06.2020 »
07.06.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/19 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
+2
 
 
Åäíî ëàé.î ïëþå ïî äðóãî ëà.íî, íî åäíîòî çàùèòàâà âëàñòà, çà äà íå îòèäå è òî â êàíàëà ðŸ˜‰
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þíè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Ïðîêóðàòóðà è ÌÂÐ âëÿçîõà â îôèñèòå íà Âàñèë Áîæêîâ
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
Ìúæ óáè ñúïðóãàòà ñè ïî îñîáåíî ìú÷èòåëåí íà÷èí
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: