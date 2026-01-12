Движенията нагоре на цените на петрола в момента са продиктувани от геополитическата несигурност. Генерално няма проблем нито с търсенето, нито с предлагането. Това каза Цветомир Николов – анализатор от програма "Геоикономика“ в Центъра за изследване на демокрацията, в предаването "Метроном“ на РадиоДействията на американската администрация създават усещане за несигурност, за нарастващи рискове по отношение на геополитиката, на геоикономиката, на диктаторските режими, които имат ключов достъп до ресурса и са под санкциите или в недобри отношения със САЩ. Имено това повишава рисковете и рисковите премии по цените на петрола на глобалните пазари, поясни анализаторът.Цените на петрола генерално остават сравнително ниски в голям период от време."В този контекст действията във Венецуела трябва да бъдат разглеждани не толкова като желание на американската администрация да заключи нов пазар на петрол, съответно да увеличи добива и да осигури възможност за сваляне на глобалните цени на петрола, а по-скоро като действия, свързани с конкретни политически цели по отношение на влиянието на Китай и Русия в Южна Америка“, обясни Цветомир Николов.По думите му няма обективни причини за ръст на цените на петрола от гледна точка на ограничаване на добива и по-голямо търсене."Истината е, че има прекалено голямо предлагане, прекалено много източници на петрол, прекалено много рафинерии. Цените на петрола могат да продължат да растат, но това не би трябвало да е нещо устойчиво поради факта, че единственото, което се калкулира в този риск, е политическият риск и възможността американската администрация да ескалира определени глобални процеси. Тези увеличения не би трябвало да са дълготрайни и в даден момент цената отново трябва да се стабилизира надолу, след като има яснота за случващото се в Иран“, смята анализаторът.Цените на горивата се движат не само от цената на глобалните пазари, но и от други фактори, като индексиране на ценообразуването на рафинериите, сезонност на горивата, отбеляза той.Според него не би следвало да се наблюдават промени в цените на горивата и у нас."След като беше осигурена лицензия от страна на американската администрация, нашата рафинерия продължава да оперира абсолютно нормално. Особеният управител се справя сравнително добре, няма промени в цените на горивата, което показва, че целият процес на преработка, търговия на едро и на дребно остават на пазарен принцип и са движени основно от нашия пазар, което показва, че политическата система си свърши работата и успя да създаде огромна доза сигурност в системата, като осигури на крайните потребители адекватни цени, без особени сътресения“, коментира Цветомир Николов.Американската петролна корпорация Chevron и частната инвестиционна компания Quantum Capital Group обединяват усилията си за придобиване на международните активи на руския енергиен гигант "Лукойл“. Според експерта вероятността да се стигне до сделка е голяма."В интерес на "Лукойл“ е да се съгласи, тъй като това е може би един от малкото инвеститори, които американската страна би одобрила. Същевременно обаче има една особеност – Chevron се интересува най-вече от конкретни активи на "Лукойл“, по-конкретно от петролното находище в Ирак, което произвежда около 500 000 барела на ден. Инвестиционният фонд по-скоро би имал за цел да вземе неинтересните активи за Chevron, които не планира да оперира, и да ги продаде на вторичния пазар на други инвеститори. Тук идва моментът българското правителство да комуникира с американските власти и да разбере какви са намеренията на инвеститорите и бъдещето на нашата рафинерия“, заяви анализаторът.