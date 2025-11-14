Цветомир Николов: Румен Спецов няма необходимият опит за експертно управление на рафинерията
Особеният управител е юридически представител в управлението на рафинерията, отбеляза той. "По-важен е екипът зад него, който ще го подпомага и ще организира всичко около работата на рафинерията в условията на санкции и на лицензия. Това включва юридически екип, търговски екип, съответно оперативно ръководство, което най-вероятно ще бъде това, което в момента е в рафинерията, с малки изключения“, обясни Николов.
В преговори с представители на САЩ особеният управител трябва да изиска лицензия, която да позволи "Лукойл Нефтохим Бургас“ да продължи работа при строг контрол.
"Това най-вероятно ще се случи, тъй като все пак България предприема механизми и действия, с които да гарантира, че печалбата от дейността на рафинерията няма да бъде в полза на "Лукойл“, а само и единствено за гарантиране на енергийната сигурност на страната и ще отива в доверителен фонд“, поясни експертът.
Той очаква да получим дерогация в най-кратки срокове. Румен Спецов и неговият екип трябва да гарантират безпроблемната работа на рафинерията.
"Това ще бъде сравнително лесно в първите три месеца, тъй като има предварително подписани договори с търговци и уговорени доставки на суров петрол в рамките на три месеца, които най-вероятно след това ще могат да бъдат и удължени. Това, което е важно, е продължаването на оперативната работа на рафинерията и безпроблемните доставки на същите цени“, подчерта Цветомир Николов.
Дерогацията ще бъде за 6 месеца.
"След това отново трябва да поискаме такава лицензия или в този период да успеем да намерим решение за активите на "Лукойл“ на локално ниво в България или на глобално ниво по отношение на активите на компанията. Въпросът е в тези 6 месеца да се работи активно така, че да се намерят варианти и да има сигурност за продължаването или прехвърлянето на собствеността на рафинерията и излизането й от обсега на санкциите“, поясни експертът.
Цветомир Николов не очаква проблеми на пазара на горива и повишение на цените заради смяната на формата на управление на рафинерията.
"Основният проблем, който не а малък, но не би трябвало да влияе толкова драматично на цените, е забраната за износ. Това осигурява презапасяване с горива поради факта, че рафинерията е предвидила количества за износ и в момента или трябва да ги складира, или да намалява своя капацитет на преработка, а търговците да намират начини да съхраняват горивата или да намират нови варианти да ги пласират. Това създава определени рискове за тях и те евентуално могат да се калкулират в цената, но не би трябвало да е нещо голямо. Възможно е да има дребна спекула в рамките на обичайното за българския пазар, без нищо драматично и ескалиращо, в опит да се компенсират някакви частични загуби от това, че търговците не могат да се възползват от това да доставят горива за Сърбия, където цените са драматично по-високи“, обясни още анализаторът.
