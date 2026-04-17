Нови седем случая на морбили са регистрирани в страната, с което общият брой на заболелите достига 137 души, сочат данни на Министерството на здравеопазването към 16 април. Новозаразените са от Враца и Плевен. Темата за разпространението на заболяването и рисковете за децата коментира в ефира на NOVA NEWS педиатърът д-р Александър Атанасов.

По думите му морбили е изключително заразно вирусно заболяване, което се разпространява лесно при контакт между хора без имунитет. Според специалиста един болен може да зарази почти всички неимунизирани лица в затворено помещение. Заболяването протича на няколко етапа - с висока температура, кашлица и хрема в началото, последвани от характерен обрив и временно влошаване на състоянието.

Д-р Атанасов подчерта, че при около 30% от неваксинираните деца се наблюдават усложнения, които могат да наложат болнично лечение. Най-тежките случаи засягат дихателната система и нервната система, особено при най-малките пациенти.

Специалистът беше категоричен, че ваксината срещу морбили е надеждна, добре проучена и ефективна. Една доза осигурява над 90% защита, а при поставени две дози рискът от заболяване е минимален. По думите му ваксинираните деца, ако се заразят, обикновено преминават през значително по-леко боледуване.

Като основна причина за непостигане на колективен имунитет той посочи дезинформацията и разпространението на неверни твърдения в социалните мрежи, включително свързването на ваксините с тежки странични ефекти, които не са научно доказани.

По отношение на разпознаването на заболяването лекарят обясни, че в ранните дни морбили трудно се отличава от други вирусни инфекции и затова ключова роля има епидемиологичната анамнеза и навременната консултация със специалист. При съмнение пациентът трябва да бъде изолиран и насочен към инфекционист.

Д-р Атанасов допълни, че най-уязвими са бебетата и малките деца до 2-годишна възраст, при които рискът от тежки усложнения е най-висок. Ваксинацията започва след навършване на 13 месеца, като може да се прилага и при възрастни при необходимост.

В края на разговора той посочи, че в момента освен морбили циркулират и други респираторни вируси като респираторно-синцитиален вирус и метапневмовирус, които също могат да доведат до сериозни усложнения при малки деца.