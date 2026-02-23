Д-р Ангел Мавровски е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Министърът на земеделието и храните Иван Христанов лично представи д-р Мавровски пред екипа на БАБХ и заяви, че очаква от новото ръководство да гарантира прозрачност, ефективност и безкомпромисен контрол в дейността на Агенцията. По думите му структурата има ключова роля за осигуряването на безопасността на храните и за защита интересите на българските потребители и производители.Д-р Мавровски има управленски опит в системата на Агенцията. През 2022 г. той заема длъжността на заместник-изпълнителен директор на БАБХ с ресор "Здравеопазване на животните и граничен контрол“, където отговаря за организацията и координацията на контролната дейност по външните граници на страната.Българската агенция по безопасност на храните е сред ключовите институции в сектор "Земеделие“, включително и по отношение на засилването на контрола и противодействието на корупционни практики в системата.Новият изпълнителен директор заяви готовност да работи в тясно сътрудничество с Министерството на земеделието и храните, браншовите организации и контролните органи с цел повишаване на доверието в институцията и подобряване на ефективността на контролната дейност.По време на срещата министърът представи и д-р Красимир Колев, който поема поста заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните на мястото на д-р Валентин Атанасов. Назначението е част от обновяването на ръководния екип с цел повишаване на ефективността и координацията в работата на Агенцията.Д-р Ангел Мавровски завършва висше образование със специалност "Ветеринарна медицина“ в Тракийски Университет (ТрУ), град Стара Загора. В момента д-р Мавровски защитава докторска степен "Генетика“ в Тракийския университет.Трудовата му дейност до момента е по специалността му - частно практикуващ ветеринарен лекар и търговски представител на ВМ продукти. През 2022 г. д-р Мавровски заема длъжността зам.-изпълнителен директор на БАБХ.Член е на "Български ветеринарен съюз“ (БВС), Член на Управителния съвет на "Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни“ (БАВЛПЖ) и "Пчеларски съюз“, град Плевен. Участва в редица научни конференции, симпозиуми и дискусии в страната и чужбина.Д-р Красимир Колев е опитен ветеринарен лекар с над 25 години практика в България и международен опит в областта на здравето на животните, репродукцията и управлението на стопанства. Той е магистър по ветеринарна медицина от Тракийски университет – гр. Стара Загора, с допълнителни специализации и участия в международни програми за суперовулация, ембриотрансфер и изкуствено осеменяване на едри преживни животни (САЩ, Испания, Унгария).