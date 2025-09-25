ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Атанас Димитров: Изтеглянето на САЩ и до някаква степен на ЕС от Балканите създава вакуум в полза на Русия, Турция и Китай
По думите му изтеглянето на САЩ и до някаква степен на Европейския съюз от Балканите създава вакуум, от който се възползват други политически сили. "Русия използва този вакуум, за да попречи на евентуално бъдещо разширяване на Европейския съюз и на НАТО. Възползват се и други страни като Китай, който има преди всичко икономически интереси в региона, и Турция, която влиза в ролята на закрилник на мюсюлманите по света и особено в един регион, който има исторически връзки с Османската империя.
Турция използва мека сила, но в последните години сключва споразумения дори в сферата на отбраната, подпомага хуманитарно част от тези страни, подпомага изграждането на инфраструктура, на джамии. Сърбия от своя страна използва настоящата ситуация и се опитва да лавира и да се възползва икономически и политически“, посочи д-р Димитров.
Русия, както и Турция, се възползват от ситуацията на Балканите и ще продължат да го правят, докато Европейският съюз продължава да бъде слаб, подчерта той.
"Това, което беше обещано от Европейския съюз като възможности за развитието на Западните Балкани, към момента не се случва. Съюзът изглежда като отдръпнал се. Въпросът е какви настроения се създават сред гражданите в тези страни, доколко те желаят присъединяване. Част от политическите сили в тези страни също се възползват и се опитват да лавират сред всички интереси с цел да се задържат колкото се може повече на власт в очакване на други времена, когато ще задуха друг вятър“, коментира Атанас Димитров.
Според него към настоящия момент няма пряка заплаха за националната сигурност на България заради руско или друго влияние на Балканите.
