ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещата силна болка в гърлото"
Към момента няма данни "Нимбус“ или NB.1.8.1 да протича по-тежко в сравнение с предходните варианти на вируса, отбеляза тя. При част от заразените болестта протича леко, почти безсимптомно. При други обаче заболяването е по-продължително, стига се и до усложнения и хоспитализации.
"Индивидуално е. Обикновено пациентите съобщават за отпадналост, хрема, силно главоболие. Сега много характерна е т.нар. бръснеща силна болка в гърлото“, обясни доц. Бацелова.
Начинът за предпазване е носене на маска и ваксинация.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12081
|предишна страница [ 1/2014 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
15:57 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: