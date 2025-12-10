Д-р Брънзалов: Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото
©
"Министерството на здравеопазването вече разпределя целеви средства, с които се подпомагат младите лекари, които специализират обща медицина, докато си завършат специалността и си отворят практики. Тази система работи и според мен може да се приложи при другите специалности", обясни той.
"Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото. Не се повиши вноската за здраве, остана 8%. Държавните служители продължават да не си плащат здравноосигурителните вноски, това са 550 хиляди души, не е малък ресурс", каза д-р Брънзалов.
Той добави, че от съюза са против биомаркерите да се финансират от перото медико-диагностични дейности, защото те са медицински изделия.
Още по темата
/
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
09.12
Отново интересни сцени по време на Бюджетна комисия, Делян Добрев към Асен Василев: Вие сега последно присъствате ли, или не?
09.12
"ДПС-Ново Начало" предлага задължителни GPS устройства за превозващите горива и продукти от нефтен произход
09.12
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
09.12
Още от категорията
/
Появиха се слухове за "спешни" родителски срещи, просветният министър заяви: Подобни твърдения са откровена лъжа!
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божидар Божанов: Контрапротестите са фалш и театър!
22:52 / 09.12.2025
Гюнер Тахир: Борисов може да спаси избирателите си с предсрочни и...
22:05 / 09.12.2025
Президентът за политическия му проект: Ще го направя, когато най-...
21:21 / 09.12.2025
Жилище, което данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни...
21:22 / 09.12.2025
ДПС събра симпатизанти на големи протести в над 20 града
20:09 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 100...
20:10 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.