|Д-р Цветеслава Гълъбова: Прогнозата за това заболяване никак не е добра
"Това е ужасно. Това е кошмарно. И ние трябва най-после да си дадем ясна сметка, но, за съжаление, винаги става през инциденти, че нашето общество е тежко болно. Много тежко е болно. И прогнозата за това заболяване никак не е добра. Виждаме, че то може да доведе пряко до смърт. Имахме няколко подобни случая в съвсем близките седмици. А това може да доведе и до социална смърт на цялото общество. Нашето общество като социална структура загива", коментира директорът на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" д-р Цветеслава Гълъбова.
Разпадът на семейството и възпитанието
Тя подчерта, че младите хора често растат в семейства, които не изпълняват своята възпитателна роля, и че социалните норми и уважението към институциите са в упадък.
"Ами, страшното е, че тези деца и младежи са отгледани в някакви семейства. Казвам "някакви семейства“ в кавички, защото семейството като институция се разпадна. То не е в процес на разпад, то вече се е разпаднало. И сега ние ще берем изключително горчиви плодове, защото тези деца и младежи така са възпитани. Знам, че някой веднага ще възрази: "Никой не учи децата си да бият“. Може би директно не, но индиректно – да", каза още д-р Гълъбова в ефира на Bulgaria ON AIR.
Според нея последствията от тази среда са видими – агресията, употребата на наркотици и насилието стават част от ежедневието на младежите. Тя посочи, че вече не можем да говорим за "деца" в традиционния смисъл, когато става въпрос за 15-годишни, които демонстрират опасно поведение и липса на контрол.
Агресия, медии и нуждата от мерки
Д-р Гълъбова настоя, че медиите също трябва да внимават с посланията си, тъй като речта на омразата и нормализирането на насилието допринасят за формирането на антисоциално поведение.
Тя подкрепя мерките за забрана на телефони в училище, като аргументира, че екраните увреждат детския мозък и пречат на формирането на критично мислене. Освен това подчерта, че лесният достъп до наркотици, включително райски газ, е сериозен проблем, за който институциите носят пряка отговорност.
