Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Д-р Георги Миндов: Личните лекари трябва да имат право да отписват пациенти в случай на агресия
Автор: ИА Фокус 16:15Коментари (0)48
© NOVA
Общопрактикуващите лекари в страната настояват да им бъде дадена възможност да отписват пациенти от листите си в случай на проявена вербална или физическа агресия. Идеята е на д-р Георги Миндов от управителния съвет на Сдружението на общопрактикуващите лекари, според когото проблемът с агресивното поведение е дългогодишен.

"Проблемът е, че досега никакъв механизъм - нормативен, законов или подзаконов, не съществува за това нещо. Веднъж регистриран пациентът в дадената листа на съответния общопрактикуващ лекар, няма механизъм, дори при нарушаване на неговите права, дори при агресия, дори при физически сблъсък, той да не може да прекрати неговото обслужване", обясни д-р Миндов пред NOVA.

Той посочи съществуващо противоречие в нормативната уредба. От една страна, Кодексът за професионална етика на лекарите позволява на медик да откаже обслужване (освен в спешни случаи) при накърняване на личното и професионалното му достойнство. От друга страна обаче, лекарят няма право да дерегистрира пациента от своята практика. 

Според него агресията често е резултат от сблъсъка на пациентите с недостатъците на здравната система - недофинансиране, липса на кадри и оборудване. 

"Пациентът, когато отиде на лекар, той се сблъсква с една недофинансирана, една нереформирана система", коментира специалистът.

Той подчерта, че за ефективно лечение е необходимо да съществува доверие между лекар и пациент, което е невъзможно при наличието на омраза и съмнения. Именно липсата на механизъм за отписване кара много лекари да отказват да записват нови пациенти, страхувайки се от подобни проблемни ситуации. Въвеждането на такава процедура би могло да улесни записването и да освободи места за пациенти, които в момента не могат да си намерят личен лекар.

Като възможно решение д-р Миндов предлага създаването на арбитражна комисия с участието на Лекарския съюз и Здравната каса, която да разглежда всеки отделен случай на базата на събрани доказателства. Той увери, че никой лекар не би отписал пациент без сериозна причина.






