Д-р Гергана Николова: Антибиотикът не лекува вирусни инфекции!
"Това не е основание за посещение на спешното отделение или позвъняване на 112. Спешните екипи се грижат за инфаркти, инсулти и остри коремни състояния, а не за температура 38–38,5 градуса. Симптоматични медикаменти като аналгин или смучещи таблетки за гърло са достатъчни за първоначално облекчение“, подчерта тя.
"Често хората прибягват първо до антибиотик, когато се повиши температурата. Това е погрешно. Антибиотикът не лекува вирусни инфекции – нито грип, нито COVID, нито аденовирусни или респираторно-синцитиални инфекции. Натоварваме организма напразно. Може да се направи бърз тест за грип, който е наличен в аптеките, а при потвърден вирус има специфични лекарства за лечение. Приети в първите 48 часа, те спират развитието на грипния вирус“, обясни д-р Николова.
По думите й е редно да знаем няколко неща: "Кога работи нашият личен лекар, да му се обадим, ако трябва, в рамките на работния му ден, да се свържем с него извън работно време, ако имаме необходимост да посетим лекар с неотложния кабинет, с който има сключен договор нашият лекар. Стъпките са утвърдени, просто пациенти, изключително притеснени от това, че имат 38,5 градуса, звънят най-напред на Спешна помощ, което не е ОК“, обърна внимание тя.
На въпрос за превенцията, общопрактикуващият лекар обясни: "За превенция е важно още от октомври да се ваксинираме, ако ваксината е налична. Трябва да проветряваме помещенията, да се движим на чист въздух, да поддържаме повърхностите чисти с влажна кърпа. Храненето трябва да включва повече плодове и зеленчуци, да се избягват тлъсти и мазни храни, да не се пуши. Не препоръчвам имуностимулатори – те са ненужни и дори вредни по време на грипа. По същия начин е с антибиотиците – те не помагат при вируси и могат да доведат до усложнения“, посъветва лекарят.
"Носете маски, където и да сте, включително в транспортните средства. Мийте често ръцете, проветрявайте помещенията, почиствайте повърхностите, не бъдете в задимени пространства, стойте на открито. Чудесно е да се разходим в планината – свежият въздух и физическата активност помагат на организма да се справи с вирусите, стимулират хормоните на щастието и укрепват имунната система“, завърши д-р Николова.
