Д-р Гергана Николова: Грипните вируси се очакват през януари и февруари
©
Според д-р Николова всичко е резултат от неправилни решения.
"Много дълго време Националното сдружение на общопрактикуващите лекари дава препоръки какво трябва да се направи, за да не ни изненадва грипът през зимата. А ваксината е болна тема за нас. Рисковите групи са децата, хронично болните, хората над 65 години. През януари и февруари най-засегнати ще бъдат именно те. Обществото трябва да ги пази. Има програма за ваксинация на хората над 65 години, но къде са ваксините за децата? Защо държавата не закупи ваксини за тези деца, чиито родители желаят да бъдат ваксинирани? Отговор няма. Ние пишем, предлагаме, настояваме", заяви д-р Николова.
Тя обясни, че именно това е начинът да няма препълнени болници и свръххоспитализации.
Още по темата
/
Проф. Кантарджиев: Не е полезно имането на махмурлук, пиеш за удоволствие, така че да се повишава имунитета ти
26.12
Проф. Кантардиев препоръча за леки вирусни инфекции: Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови плодове помага
24.12
Проф. Кантарджиев: Грипът се разпространява вече епидемично. Лекува се с истински лекарства, не с хранителни добавки
13.12
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
08.12
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки – вижте модерните бабини рецепти
04.12
Още от категорията
/
Програмисти създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
09:15
Позволено, но с разрешение на търговеца: През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с евро и с левове
26.12
Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка". "Петрохан" е изчистен до асфалт
26.12
Заседяването около масата по празниците вдига холестерола – риск и за хората с нормални стойности
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пазете се от измами в първите дни от въвеждане на еврото
22:55 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.