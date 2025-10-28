"С бюджета за 2026 година по-високите възнаграждения за младите лекари ще бъдат факт. Това е доказателство, че когато има политическа воля и съгласие, думите се превръщат в реални политики." Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА д-р Иван Ибришимов от парламентарната трибуна на днешното извънредно заседание на Народното събрание.Той уточни, че с бюджетните закони ще бъдат увеличени възнагражденията на всеки един от системата, включително на немедицинския персонал, като нивата на увеличението няма да бъдат по-ниски от вече обсъжданите. "Това е наш общ ангажимент като част от управлението, но и резултат от последователната политика, която Българската социалистическа партия отстоява от години – за достойно заплащане на медицинските специалисти, за справедливост и сигурност в здравната система“, допълни д-р Ибришимов.Според него опозицията се е опитала да си направи политически ПР на гърба на младите лекари. "Но решенията не се вземат с шум и лозунги, а с работа, отговорност и конкретни текстове в закона. И днес това вече се случва“, посочи народният представител от левицата, съобщиха от пресцентъра на партията."Това решение е знак на уважение към труда и отговорността на хората, на които всички ние сме поверили най-ценното си – здравето. И е обещание към всеки български лекар, че има бъдеще тук, в България и че държавата стои зад него“, каза още д-р Ибришимов.