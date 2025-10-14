ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Д-р Иван Маджаров: Младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават
Пред NOVA във връзка с оттегления законопроект, който предвиждаше до 6 години затвор за журналисти, разпространяващи лична информация той каза, че се доверява на експертизата на медийната гилдия. Маджаров обаче направи ясен паралел с лекарската професия.
"Трудно е да си представя, че лекар, като довереник на своя пациент, би могъл да стигне до вариант, в който да реши, че информация за здравословното състояние е достойна за споделяне. Това е категорично забранено от етичния кодекс", подчерта той.
По повод изказването на Тошко Йорданов от ИТН, който посъветва недоволните специализанти "да отидат в Сицилия", д-р Маджаров коментира, че подобни изказвания просто отклоняват дебата от същината.
Според него младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават, като прехвърлят отговорността между различните институции - от министерство през парламента до директорите на болници.
"Всяка институция трябва да вземе решения в рамките на това, което тя може да осигури", категоричен земестник-председателят на БЛС.
Той обясни, че заплатите в болниците се формират на пазарен принцип и зависят от приходите на лечебните заведения.
"Няма директор на болница, който с желание да дава ниски заплати, защото кадровата криза е толкова голяма, че лекарите и сестрите са най-ценното богатство", каза Маджаров.
Той разкри, че предстоят тежки преговори за бюджета на НЗОК за следващата година, като сигналите от финансовото министерство и Касата са, че очакваният ръст на средствата ще бъде "безпрецедентно малък". Това означава, че увеличението на цените на клиничните пътеки, постигнато преди няколко години, ще бъде "изядено" от инфлацията, което ще направи невъзможно и повишаването на заплатите.
По думите му България има една от най-ниските здравни вноски в ЕС (8%), докато в повечето европейски страни тя е между 11% и 14%.
"Трябва да бъдем откровени с обществото и здравноосигурените и да кажем: "Хора, в момента имате право да избирате къде да се лекувате, но изборът е твърде голям и не можем да си го позволим като държава", заяви д-р Маджаров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Примката около Airbnb се затяга
17:06 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: