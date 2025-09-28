Новини
Д-р Иван Мартинов: Много хора забравят за терапията си, след като преживеят инфаркт
Автор: Екип Ruse24.bg 08:40
©
В "Пирогов" започват профилактични кардиологични прегледи. С тях болницата отбелязва Световния ден на сърцето, който е утре.

Прегледите са за хора, които са с поставен стент или вече са преживели инфаркт.

"Очевидно има голям интерес. Часовете до края на деня са запълнени. Важно е да видим как са пациентите след процедурата и дали се спазва терапията. Има много хора, които след като се преживели инфаркт например, в даден момент забравят за нея", д-р Иван Мартинов - началник на отделението по инвазивна кардиология.

Д-р Мартинов посочи, че прегледът включва кардиограма, както и периферно-съдова болест. И, ако Световният ден на сърцето е само един ден, лекарят призова хората да посещават профилактични прегледи.

Прегледите продължават до 18.00 часа.






