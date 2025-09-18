Д-р Надежда Мунева: Важно е децата да бъдат научени от малки да гледат екрани и да четат от разстояние минимум 35-40 см

© Фокус Когато се надвишава екранното време, препоръчано от СЗО и от Американската здравна асоциация, още в ранния период на развитие на детския мозък, вероятността от създаване на екранна зависимост е огромна. Вече създадената екранна зависимост влияе на много аспекти от живота, включително зрението на децата. Това каза д-р Надежда Мунева – детски офталмолог към Медицински център "Пентаграм", в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" с водещ Ася Александрова.



Препоръката на СЗО е децата до 2-годишна възраст да нямат достъп до екрани. До 10-годишна възраст времето, прекарано пред екран, не трябва да надвишава 1 час, до 12-годишна възраст – до 2 часа, а след 14-годишна възраст – според натовареността на съответния индивид.



"Аз винаги препоръчвам на моите пациенти екранът да е телевизия. Там има по-голям контрол. Обикновено децата гледат малките устройства от много близо и се създават предпоставки за развитие на късогледство. При тях има и по-малък контрол над съдържанието", поясни д-р Мунева.



Времето, прекарано пред екран, забавя моториката, което от своя страна води до забавено невро-психично развитие. При най-малките пациенти забавянето в невро-психичното развитие може да доведе дори до отключване на някои видове кривогледство, обясни офталмологът.



При по-големите деца много често се наблюдава Синдром на сухото око. "Оплакванията са от зрителна умора и намалено зрение надалеч, придружени с често мигане. Това не се дължи на диоптри, а на дълго прекарано време пред екраните. Късогледството е най-актуалната тема в съвремието ни, защото се превърна в пандемия. Увеличават се много процентите на късогледство сред децата, както и диоптърът. Пада и възрастта, на която започва развитието на късогледство. По-ранната детска възраст дава по-дълъг хоризонт, в който може да расте диоптърът – докато организмът продължава да расте“, обясни д-р Надежда Мунева.



Според специалистите към 2050 г. се очаква 50% от населението на Европа да страда от късогледство. "Това вече не е проблем само на азиатските страни. Много се увеличи процентът късогледство след пандемията, когато децата останаха затворени и пред екраните. Родителите имаха много по-малък избор с какво да ги забавляват. Имахме по-малко достъп до слънчева светлина – Витамин D. Физическите усилия също имат благотворно въздействие върху намаляване на скоростта, с която расте диоптърът“, изброи гостът.



Д-р Мунева подчерта, че е важно децата да бъдат научени от малки да гледат екрани и да четат от разстояние минимум 35-40 см. Лягането навреме също е много важно заради мелатонина, който се синтезира по време на сън. "Проучвания потвърждават благотворното влияние на хормоните и невромедиаторите, които се синтезират по време на сън, за намаляване на скоростта, с която расте късогледството. По-малките ученици е препоръчително да лягат до 22.00-22.30, а по-големите – най-късно до 23.00 часа“, уточни тя.



Специалистът препоръча първият преглед при офталмолог да бъде на 6-месечна възраст, а след това на 1 година. "Тогава изключваме по-тежки вродени заболявания, чието лечение може да предотврати последствията за детското зрение. Следващият преглед е на 3 и половина години“, обясни д-р Мунева.