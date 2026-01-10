Разгарът на грипната вълна тепърва предстои. Това каза в интервю запообщопрактикуващият лекар и член на УС на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Гергана Николова."Нормално за сезона е да има по-голяма заболеваемост от респираторни инфекции. Не е само вирусният грип, който се изолира. Има доста пациенти с респираторни оплаквания, но това е обичайно за сезона. При грипа броят на болните обикновено постепенно се покачва и в средата или края на януари вече достига своя пик. В някои случаи и през февруари могат да се регистрират високи нива на заболеваемост. Има накъде да се расте. В момента не се наблюдава нищо необичайно, така че хората не трябва да се притесняват. Грипът е налице, а за тези, които не са ваксинирани, той може да протече по-тежко и понякога с усложнения, но това е всяка година през януари и февруари“, обясни тя."Превалирa грип тип А. Пациентите, при които се използват бързи тестове, показват наличието на този тип вирус. Те имат рязко начало, с висока температура. При някои се наблюдават гадене и повръщане, болки в мускулите и ставите, суха и мъчителна кашлица, болезнено гърло, особено при преглъщане, обилни секрети от носа и очите. Това са типичните оплаквания при грипните вируси. В момента не се наблюдава нищо по-различно от стандартните прояви на грипа“, допълни д-р Николова."Все още има пациенти, които са положителни за COVID-19. В края на декември при мен имаше десетина проби с положителен резултат. Обикновено единият вирус отстъпва място на другия – после грипът намалява и се увеличават случаите с положителни тестове за COVID. Нашата работа е интересна, защото при нас две еднакви оплаквания могат да дават различни резултати при пациентите“, каза още тя.