Проблемът с бъбречните заболявания е, че в повече от 2/3 от случаите те протичат безсимптомно в първите два-три стадия. Това каза д-р Петър Мегеров – специалист в Клиниката по нефрология и трансплантация към "Александровска болница“, в предаванетонас водещ Ася Александрова.През последните години пациентите с бъбречни заболявания се увеличават. "Рядко откриваме пациенти в ранен стадий. За съжаление идват в доста късна фаза на хронично бъбречно заболяване. Именно затова са тези инициативи – да подканим хората по-рано да се сетят за своето бъбречно здраве, да не чакат“, обясни д-р Мегеров.Обикновено хроничните бъбречни заболявания са следствие от други социалнозначими заболявания като диабет, хипертония, затлъстяване. В нередки случаи има и фамилна анамнеза. Пациентите с такива заболявания трябва да проследяват и бъбречна функция, подчерта специалистът. "Високото кръвно налягане и атеросклерозата увреждат съдовете на бъбреците, които са много деликатни, и също може да доведат до хронично бъбречно заболяване, което да прогресира, ако не бъде хванато навреме“, поясни той.Безразборният прием на хранителни добавки, болкоуспокояващи и лекарства също може да доведе до увреждане на бъбречната функция, предупреди д-р Мегеров. "Хранителните добавки се изписват без рецепта и се комбинират безразборно. Много често те имат един и същи химичен състав и като се комбинират по желание на пациента, това води до свръхдозиране на съответната субстанция, което може да доведе до хронично бъбречно увреждане. Дори един Витамин D може да доведе до свръхпродукция на калций и образуване на бъбречни камъни. Това може да стане и с друг тип витамини и с повишения прием на белтъчини, които се съдържат във витаминовите шейкове. Консултацията с лекар е абсолютно задължителна, особено когато говорим за пациенти с придружаващи заболявания“, подчерта той.Хроничните бъбречни заболявания нямат ранни симптоми. Понякога може да се наблюдава промяна в честотата на уриниране. Когато заболяването е в напреднала фаза се наблюдава умора. Болка има в редки случаи – при бъбречно-каменна болест и пилонефрит, обясни нефрологът.Затова той препоръча редовна профилактика на бъбреците. Изследването на креатинин показва колко добре филтрира бъбрекът. "Дори една обикновена урина може да даде обща картина на това как функционира бъбрекът. Появата на албумин в урината е ранен симптом за бъбречно увреждане. Най-добрите скринингови методи комбинират тези две изследвания – на албумин в урината и на креатинин в кръвта“, поясни д-р Мегеров.Най-добрата превенция на бъбречните заболявания е здравословният начин на живот, приемът на достатъчно течности, избягването на ултрапреработени храни, които са богати на сол и на захар, и физическа активност. "Приемът на вода не трябва да бъде под 2-2.5 литра дневно. При човек, извършващ активна физическа работа или спортуващ, на всеки час трябва да компенсира с поне половин литър вода“, допълни специалистът.