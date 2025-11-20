Д-р Стефан Иванов: Тази година финансово е много трудна за хората, начело на образователни институции
По думите му изключително трудна е комуникацията с Министерството на финансите и има доста забавени средства, които са платени от училищата, като гостът даде пример със средствата за учебници, които "ние сме платили на издателствата отдавна, за да може да започне на 15 септември нормално учебният процес“, както и забавени плащания по различни проекти. "Много се надявам скоро тези неща да се нормализират,“ каза той и обясни, че вече има заведени и дела срещу училища от пенсионирани учители, на които не им са изплатени обезщетенията, полагащи се при пенсиониране.
"Подхождам с абсолютно разбиране към критичния момент, към финансовите проблеми, но това са разходи, които вече са утвърдени и вярвам, че екипът на Министерство на образованието и науката ще продължи да прави всичко възможно максимално бързо тези средства да дойдат към училищата.“
