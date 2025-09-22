Новини
Д-р Стефан Иванов: Възпитателната функция е това, което липсва в българското училище днес
Автор: Цоня Събчева 17:22Коментари (0)61
©
Амбициите ми са да продължим да утвърждаваме авторитета на българското училище като място, в което не просто се получават нови знания и образование, а като място, на което се възпитава. Такава амбиция разчитам от страна и на Министерство на образованието. Това каза директорът на 149. СУ "Иван Хаджийски“ и преподавател по история и цивилизации д-р Стефан Иванов в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“

Именно възпитателната функция е това, което липсва в българското училище днес, смята той.

149. СУ "Иван Хаджийски“ е едно от най-бързо развиващите се училища в София. "Всяка година имаме между 70 и 80 ученици повече спрямо предходната. Това означава средно между 6 и 8 учители повече в сравнение с предишната година и средно две до три стаи повече“, поясни д-р Иванов.

За да бъде едно училище иновативно, то трябва да предложи конкретен подход и новост в началния, прогимназиалния или гимназиалния етап на образование, заяви директорът на 149. средно училище. "Иновацията, която ние развиваме от няколко години, е въвеждането на предмет "Медиация“ в гимназиалния етап. Той помага първо за намаляване на агресията. Това е нещо, което развиваме доста сериозно и се приема изключително добре от учениците. Наша група дори участваше в последното състезание по медиация наред с много други студентски отбори и се представи достойно“, разказа той.

Тази година в училището, което Стефан Иванов ръководи, са обособени четири нови учебни стаи в крило, което до момента не е било използвано за учебни цели, сподели той.

"Всички наши стаи са оборудвани с мултимедия. Повечето от тях са с интерактивен дисплей, дъски. Наскоро закупихме и първите комплекти от т.нар. дигитални очила, които пренасят учениците в една съвсем друга 3D реалност, което е изключителен плюс за преподаването на предмети като история, география, биология, ако щете, защото тези, които слушат, могат да станат част от този процес“, разказа директорът.

Д-р Стефан Иванов заяви, че категорично подкрепя предложените промени в Закона за предучилищното и училищното образование. "Подкрепям абсолютно всички тези неща и мога да се мотивирам. Можеше и доста по-смело да се подходи, например по отношение на налагането на наказания например. Това е нещо, което изключително бързо трябва да се промени, не само на декларативно ниво. Сега, за да накажете един ученик, който има безспорно провинение, който пречи на всички останали в класа да се подготвят, който се държи непочтително спрямо съученици, самата процедура за налагане на наказания е изключително дълга, отнема изключително много административни усилия и нерви на съответния учител, друг ученик или родител, да не говорим за класния ръководител. След това с нея се занимава Педагогическият съвет, който включва всички учители в съответното училище, след това този човек и неговите родители могат да обжалват наказанието пред Регионално управление на образованието, след това – по административен път, и то половината година е минала преди да се наложи наказанието.

В голяма част от случаите много колеги решават просто да не се занимават с това, защото това означава да отнемеш от и без това малкото свободно време. Изключително важно е да се разбере, че без дисциплина нито образование може да има, нито възпитание на младите хора“, категоричен бе той.

Широките дискусии около въвеждането на предмет по добродетели и религия според него е буря в чаша вода. И в момента има избираем предмет "Религия“, посочи д-р Иванов.

Относно забраната за използване на мобилни телефони в училище той отбеляза, че такава действа и в момента и в правомощията на директорите на съответните училища е тя да бъде спазвана. Начините за това не са малко, включително чрез събиране на телефоните или заглушаване на сигнала на операторите в сградите на училищата, обясни директорът.

Увеличаването на броя на часовете по математика и природни науки крие риск от проблем с осигуряването на учители, които да преподават тези предмети, смята Стефан Иванов.






