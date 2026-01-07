Съвремието ни, дигиталният и модерен свят, в който живеем, е много тясно свързан с технологиите и би трябвало да ги използваме, за да може да се достигне до по-висока избирателна активност и да се улесни изборният процес. Това каза внаекспертът по международни отношения и регионална сигурност д-р Теодора Личева.По думите й с въвеждането на нови технологични възможности и преминаването на изцяло електронно гласуване могат да бъдат решени всякакви проблеми, свързани с изборите, като изчистването на т.нар. "мъртви души“, както и отпадането на невалидните бюлетини, които умишлено или не са манипулирани. "Частичното касиране на изборите миналата година доказва само, че над 80% от протоколите са сгрешени, което е доста стряскащо. И освен чисто административен процес, всъщност намесата в изборите е заплаха за националната сигурност, защото започват да се обслужват чужди интереси,“ обясни гостът.При едни избори чрез блокчейн технология резултатите от вота ще отиват във виртуални урни, които се пазят в сигурни одитни пътеки, за да могат да се проверят при необходимост и съответно в сървърно хранилище, което също е на базата на блокчейн. "Много е важно да отбележим, че държавата трябва да знае кой гласува, но не и за кого се гласува. Така че това разпределение може да се направи с блоковата система и отново се запазва тайната на вота. Самата система хешира с времеви отпечатък в колко часа си гласувал, къде си гласувал, твоят вот дали е отчетен, от къде е отчетен и дали е за съответния кандидат. Така невалидните бюлетини са сведени до минимум,“ поясни експертът, като според нея хората трябва да станат по-отговорни, че бъдещето зависи от нас самите "и всички, които ние бяхме на площада, трябва да излезем и да гласуваме“.Според д-р Личева електронното гласуване дава възможност за увеличаване на избирателната активност, откъдето купения вот ще спадне като процент и вотът на гласоподавателите ще има доста по-реално изражение. Според експерта електронно гласуване в никакъв случай не цели и няма да изолира възрастни или неграмотните хора и да ги лиши от правото им да гласуват. Системата ще бъде много по-евтина, отколкото гласуването по традиционния начин, защото се решава въпросът с логистиката, с разпечатване на бюлетини. Няма да има толкова секционни комисии, съответно членове, на които да се заплаща и резултатите ще стават в реално време. "Това е за което всички се борим –информацията за нас да достига в реално време", подчерта още експертът.С въвеждането на едно гласуване, което да е на базата на технологията блокчейн, се достига до все повече хора, категорично заяви специалистът. "С мобилното приложение, което може да се свали от телефон или на компютър, ще се достигне до много повече хора и няма да се налага да се пътува до изборната секция, да се чака на опашка. Нещо, което е много важно – гласуваш и във всеки един момент можеш да видиш дали е правилно преброена твоята бюлетина, дали преференцията е отчетена за когото трябва,“ посочи тя и добави, че блокчейн технологията не позволява модифициране на данните и може да се използва както за приложение за гласуване, така и като допълнителен слой за сигурност при самото броене на бюлетините.