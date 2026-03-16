началото на раздаването на хранителни пакети за нуждаещи се в цялата страна.
По думите на госта, има 7 категории лица, които са били подпомогнати от Агенцията за социално подпомагане през годините.
Там попадат лица и семейства, които са получили целева помощ за отопление за сезон 2024 или 2025 година, лица с ниски доходи, които получават месечни помощи за отглеждане на дете, хора с над 90% увреждане с определено право на чужда помощ или лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане. В групата на потребителите на тази програма попадат и хора и семейства, получили еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция, при отглеждане на дете при близки и роднини или в приемни семейства.
"Също така, лица и семейства, получили еднократна помощ за инцидентно възникнали потребности, попадат в тази група, както и лица и семейства с ниски доходи, които са получили отказ да бъдат подпомогнати за с целева помощ за отопление за сезон 2024-25, което обаче не променя тяхното ниво на ниско материално състояние и живот в лишения", допълни д-р Тодоровска.
По думите й, много широк спектър от групи хора в цялата страна ще бъдат подпомогнати с 11 вида различни продукти, които са от първа необходимост - брашно, ориз, олио, лютеница, белени домати, грах, гювеч, конфиктюр, говеждо месо в консерви, пиле фрикасе, стерилизиран зрял фасул и така нататък.
"Това е една безценна помощ за всяко материално затруднено семейство и се надявам да им харесат храните, които ще получат. Тези храни ще достигнат до над 530 000 уязвими български граждани", каза гостът.
Относно гаранцията за качеството на продуктите, д-р Тодоровска заяви: "Нищо застояло не се предоставя на хората, освен това при влизането на продуктите в нашите складове, идва БАБХ, която има отношение към качеството на храната, да удостовери, че тя е годна и всички норми са покрити".
При въпроси относно програмата, можете да позвъните на телефон 02 49 28 549 всеки делничен ден между 8:30 и 17 часа.
© БНТ
/
Здравният министър: Повишаването на цените на лекарствата ще се анализира, ще вземем спешни мерки
15:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.