Д-р Ваня Митова с препоръки за лятото към жени, лекувани от рак на гърдата

© Жените, лекувани от рак на гърдата, имат реални възможности за пълноценна почивка през лятото, независимо дали ще изберат море или планина, спа курорт или плаж, поход или разходка. Важно е само да спазват препоръките на специалистите. Според д-р Ваня Митова, хирург-онколог и началник на Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛ по онкология "Проф. Иван Черноземски“ - жените, които в момента преминават или вече са преминали лечение за рак на гърдата, трябва да бъдат предпазливи, но не и изолирани у дома - далеч от всички забавления, близки и приятели.



Д-р Митова предупреждава, че е важно през лятото и особено при такива жени, да се използва слънцезащита по правилен начин, съобразен със състоянието, резултатите и последствията от лечението. Слънцезащитните продукти е необходимо да са с висок слънцезащитен фактор (SPF), с широк спектър на действие, който предпазва кожата им от двата вида слънчеви лъчи, UVA и UVB. Добре е слънцезащитният продукт да бъде нанесен 15 до 30 минути преди да излагане на слънце, за да му позволите да се абсорбира в кожата. Освен това не трябва да се пропускат някои зони на тялото като устни, клепачи и ушни миди, защото там също може да настъпи изгаряне.



Могат ли жените с рак на гърдата да отидат на море или на плувен басейн?



По думите на д-р Ваня Митова пациентите, преминали през операция за рак на гърдата, могат да отидат на басейн или на море след като раните от операцията зараснат - свалени са превръзката заедно с всички дренажи и конци, за да могат да имат досег с водата.



"Обикновено този период зависи от вида операция, възстановителните им възможности, допълнително лечение и други. При пациентки, преминаващи или преминали химиотерапия, се намалява способността на имунната система да се бори с чужди агенти, което излага тези жени на по-висок риск от развитие на инфекции от бактерии във водата. Лъчетерапията пък може да направи кожата по-чувствителна към препарати или химически вещества, намиращи се във водата в някои басейни, като напр. хлор, и да доведе до дразнене на облъчваното място. Ето защо е препоръчително преди плуване пациентката да се е възстановила от терапията, независимо дали тя е медикаментозна или лъчетерапия, след което плуването е разрешено, дори в някои случаи и препоръчително. Ако плуването е на открито, задължително преди и след него е необходимо отново намазване със слънцезащитни продукти“, обяснява д-р Ваня



Митова, която е чредител и заместник-председател на Българското дружество на специалистите по рак на гърдата.



Специализирани бански и плувни протези за жени след мастектомия



За жените, които се притесняват от външния си вид след операция на гърдата, има елегантни решения, които ще им позволят да се чувстват комфортно на плажа.



"Полезно би било за тези пациентки е да знаят, че съществуват специализирани бански за жени след мастектомия, които дават възможност за поставяне на епитеза или протеза. Освен това има разработени и плувни протези, които са направени устойчиви на солена вода или хлор. Повечето от тях са изработена от прозрачен силикон, който е водоустойчив, изсъхва бързо и е значително по-лек от стандартните гръдни епитези. Така всяка една жена може да се отдаде на плуване, без да се притеснява за визията си.“, уверява д-р Ваня Митова.



Термалните води не са забранени, но трябва да се ползват с внимание



Според д-р Ваня Митова няма еднозначен отговор на въпроса дали жените с рак на гърдата могат да посещават спа центрове и басейни с минерална вода. До неотдавна много лекари смятат термалната вода за абсолютно противопоказание при пациенти с онкологични заболявания, като им препоръчват това ограничение доживотно. Едновременно с това обаче, много термални спа центрове предлагат програми, част от които дори се допитват до посетителите си дали имат злокачествени заболявания.



"Приложението зависи от стадия на заболяването, етапа на провежданата терапия (т.е. преди, по време, скоро след или дълго след лечението) и придружаващите заболявания. Когато говорим за рак на гърдата обаче, е важно да знаем каква е температурата на минералната вода, какво е минералното съдържание на водата и каква е продължителността на престои в термалните води.“, обяснява д-р Ваня Митова.



Като подчертава, че прекалено високата температура може да причини възпаление, особено скоро след проведена терапия (както лъчетерапия, така и химиотерапия). Друга важна особеност при жените с рак на гърдата по отношение на високотемпературната минерална вода, е свързана с ръката от оперираната страна. Тази ръка не трябва да бъде дълго време излагана на високи температури, дори и те да са от минерална вода. Освен това минералите в термалната вода, като например радон и радий, над определени нива на концентрация също могат да бъдат опасни за онкоболните. Подобна е ситуацията и с къпането на цялото тяло в минерални сернисти води, съдържащи 1 мг титруема сяра на литър или повече. Общото правило е да се пита задължително какво е минералното съдържание преди жените с рак на гърдата да използват конкретни спа курорти и басейни, като се избягват продължителните високотемпературни спа процедури до около 5-та година след лечението. Преди този период жените могат да се насладят на хидротерапия, джакузита с по-нежна струя, индивидуални физиотерапевтични процедури и други. Някои спа центрове предлагат дори акупунктура при онкоболни пациенти.



"Дали и колко още може да разрешим на нашите пациентки - предстои да разберем, защото в момента в Испания тече проучване, свързано с прилагането на спа процедури, включващи и минерална вода. Проучването ще даде отговори специално за жените, които се лекуват с хормонална терапия, защото те по-често страдат от мускулно-скелетни болки и менопаузални симптоми, за които минералната вода и спа процедурите могат да бъдат от изключителна полза. До тогава препоръчвам всяка пациентка да се консултира с лекуващия си лекар за възможността и начина, по който да се "потопи“ в приятни изживявания с минерална вода.“, съветва хирургът онколог д-р Ваня Митова.



Има ли по-специални препоръки за жените с лимфен оток на ръката след лечение за рак на гърдата?



При жените, които имат лимфедем след лечение за рак на гърдата, лятото може да се окаже по-рисков сезон, защото лимфният оток причинява разтягане на кожата и тя може да стане суха, лющеща се, податлива на инфекции и изгаряне. Ето защо е важно тези жени да имат допълнителна грижа през това време на годината. Д-р Ваня Митова препоръчва носенето на широки дрехи с дълги ръкави като задължително, за да се предпази засегнатата област от слънцето в комбинация със слънцезащитен продукт, разбира се. Тя предупреждава, че трябва да се има предвид, че е възможно да се изгори чрез компресионно облекло, особено синтетично. Освен това изключително важно е и предпазването от ухапване от насекоми на засегнатата ръка, предвид че лятото е сезонът на комарите. В тази връзка специалистът съветва стриктно да се използват репеленти. В допълнение д-р Митова напомня за добра хидратация, предпазване от високи температури, без да се прекъсват физическите упражнения на крайника.



Д-р Ваня Митова е създател на първото българско безплатно мултимодално мобилно приложение за превенция, проследяване и информираност при рак на гърдата BreastHelp. В специално създадена отделна секция "Лято“ в BreastHelp жените абсолютно безплатно могат да получат специализирана информация, която е основно практическа, така че да се чувстват сигурни по време на лятната си отпуска или в ежедневието си. Информацията в секция "Лято“ е изцяло основана на доказателства и е подбрана така, че да се избегнат спекулациите и неоснователните ограничения за жените.



"Поради множество въпроси и страхове, свързани с летния сезон и състоянието на жените с рак на гърдата, както и поради разминаване в мненията на лекарите, миналата година създадохме секция "Лято“. Сигурна съм, че това ще осигури по-добро качество на живот, спокойствие и по-пълноценна ваканция за тези пациентки. И като цяло бих посъветвала жените да черпят информация от достоверни литературни източници, а не от социални мрежи, други пациенти и т.н., защото не знаем компетентността на човека отсреща, неговото състояние, придружаващи заболявания и други. Това понякога може да се окаже опасно.“, споделя на финал д-р Ваня Митова.