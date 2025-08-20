ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Здравков: Извикването на втори екип при тежки инциденти е световна практика
"На първо място това е световно утвърдена практика – когато пристигнеш на мястото на един инцидент с тежко пострадали пациенти, особено, когато те са деца, се обаждаш да дойде втори екип. Ние не знаем много конкретика по казуса. Не знаем дали колегата медик от първата линейка е бил сам или е имало втори медик, но един човек сам може доста трудно да извършва екстензивна реанимация на какъвто и да е пациент. Това не е проблем, а утвърдена практика. Във всички тези случаи се вика помощ, когато колегата, който е пристигнал първи на мястото на инцидента, е установил, че случаят касае тежки увреждания и се налага разгърната реанимационна дейност. По тази причина се викат втори, понякога и трети екип, в зависимост от броя на пострадалите и механизма на тяхната травма“, обясни д-р Благомир Здравков пред БНТ.
