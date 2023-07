ДАНС: Войната в Украйна може да се разпространи сред други територии, може да се използва оръжия за масово поразяване

© Руската инвазия в Украйна през 2022 г. значително ерозира съществуващата архитектура за сигурност в Европа, ескалира съперничеството между геополитическите фактори и създава вектори за глобална енергийна, икономическа и продоволствена несигурност. В този контекст през 2022 г. най-съществено влияние върху националната сигурност на България оказват войната в Украйна и нарастващият потенциал за нестабилност в Западните Балкани. Това става ясно от годишния доклад за дейността на Държавната агенция "Национална сигурност", публикуван на сайта на Министерския съвет.



Черноморско-кавказкият регион се очертава като зона от първостепенно значение поради руската агресия в Украйна, довела до концентрацията на способности на НАТО за отбрана на държавите членки и сдържане на Русия. Военните действия запазват потенциала си за ескалация и разпространение извън украинска територия, като не може да бъде изключен напълно и вариант за използване на оръжия за масово поразяване.



През 2022 г. в Западните Балкани се наблюдава нарастване на напрежението. Засилената конкуренция между геостратегическите фактори стимулира великодържавнически и реваншистки амбиции. Етническите и религиозни специфики се инструментализират за подкопаване на държавния суверенитет и териториална цялост. Негативно въздействие върху процесите в региона продължава да оказва незаконната миграция, както и радикализацията и разпространението на религиозен екстремизъм. Въпреки одобряването през 2022 г. на старта на преговори на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз, не се оправдават очакванията за устойчиво и необратимо спазване от страна на Скопие на договореностите с България, по които се наблюдава съществен регрес, в т.ч. по въпроси, свързани със защита правата на лицата с българско самосъзнание и говора на омразата.



Ситуацията в Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка се характеризира с хронична нестабилност, подхранвана от конкурентните амбиции за обособяване на сфери на влияние и достъп до ресурси на глобални и регионални фактори. Войната в Украйна създава значителни предизвикателства от отношение на продоволствената сигурност на редица страни, което усилва съществуващите социално-икономически проблеми.



Като по-съществените резултати при противодействието на чуждите специални служби през 2022 г. могат да бъдат посочени:



пресичането на дейността на български гражданин, изпълнявал задачи, поставени от руските специални служби. Лицето е задържано и е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 105, ал. 1 от Наказателния кодекс. Във връзка със случая на 02.03.2022 г. от Министерство на външните работи за persona non grata са обявени 2 руски официални представители;



установената съпричастност на 1 служител на ДАНС към дейността на руските специални служби. По случая е сезирана Прокуратурата и е образувано досъдебно производство. В тази връзка от Министерството на външните работи за persona non grata е обявен 1 руски дипломат;



предприетите открити мерки за пресичане на зловредното влияние на руските специални служби върху обществени процеси в страната. В тази връзка на 18.03.2022 г. от Министерство на външните работи за persona non grata са обявени 10 руски официални представители за дейност, несъвместима с Виенската конвенция за дипломатическите отношения.