ДФЗ с добра новина за фермерите
©
· "Насърчаване на естественото опрашване“ – операция за стационарни пчелини.
· "Насърчаването използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ в направления:
- операция "Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“ (СККУ);
- операция "Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“ (СККУ-2).
· "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ (СЗМ);
· "Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство“;
· "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“;
· "Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ (ПЗП-деградирали).
Ставките, по които е извършена оторизацията на субсидиите по интервенциите в областта на околната среда и климата, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. са разписани в чл. 32 от Наредба № 10 от 27 юни 2023 г.
Право на финансова подкрепа имат фермери, които спазват специфичните изисквания за всяка от интервенциите и са предостави изискуемите документи в нормативно регламентираният срок.
Още от категорията
/
Юрий Асланов: Проектът на президента Радев ще повлияе радикално на резултата от евентуални избори
19:10
Радев: България има интерес да използва опита на Република Корея за повишаване на ефективността на публичната администрация
19:09
Проф. Пламен Киров: Българският народ ще посрещне 1 януари в икономически и политически тежка ситуация
17:07
Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
16:43
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
15:22
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.