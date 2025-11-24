Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ) приканва бенефициерите, които изпълняват публични проекти по интервенция II.Г.6 – "Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР 2023-2027 г.), да подават искания за авансови плащания.Исканията за авансови плащания се подават чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ.Обезпечение за получаване на авансово плащане не се изисква от общините, в качеството им на бенефициери по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Това е регламентирано в българското и европейско законодателство (чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно изискванията на Наредба №4 от 25.10.2024 г. за реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за сключване и изменение на административни договори, за налагане на административни санкции за интервенциите по чл. 73, 74, 75, чл. 77, параграф 1, букви "а", "в" – "е" и чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115, за условията и реда за изплащане, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, и за оттегляне на изплатената финансова помощ за интервенциите по чл. 73, 74, 75, 77 и 78 от същия регламент). За улеснение на бенефициерите в СЕУ е публикувана "Инструкция за подаване на искане за авансово плащане“. Също в СЕУ са налични и образци на бланките на изискуемите документи към самото искане. Документите са достъпни в таб "Документи“, страница "Документи по СПРЗСР 2023-2027“, секция "Документи за плащане по всички интервенции“, "Документи за авансово плащане“. Същата информация е налична и на сайта на ДФЗ.