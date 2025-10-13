ДНСК със становище за наводнението в комплекс "Елените"

© NOVA Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) коментира наводнението в Елените и хотел "Негреско", който се оказа, че е построен върху коритото на река Козлука.



"Одобряването на подробни устройствени планове е в правомощията на общините. Проблемът започва там. В случая ПУП за комплекса е одобрен през 2006 г. от Общински съвет Несебър. През 2007 г. книжата на хотела са одобрени от главния архитект на общината", посочи пред NOVA инж. Лиляна Петрова. По думите ѝ подробните устройствени планове подлежат единствено на съдебен контрол. Решенията на общинските съвети пък се контролират от областните управители., общински съвет, Несебър



Директорът на ДНСК уточни, че за контрола на строежите зависи каква категория са те. "Законът за устройство на територията много ясно разграничава тези категории. Първите три – I, II и III, са от компетентността на ДНСК. IV, V и VI са изцяло в правомощие на общинските органи. В случая говорим за сграда четвърта категория. Одобряване на ПУП, издаване на разрешения за строеж, въвеждане в експлоатация - единствено от Общината", посочи инж. Петрова.



Тя обясни как протича процесът до събарянето на сграда, която е доказано незаконна: "В случая имаме една сграда, която е с одобрени строителни книжа, издадено разрешение за строеж и въведена в експлоатация. Дирекцията ще предприеме съставяне на констативен акт за незаконно строителство за корекцията на река Козлука — т.е. бетоновото корито, насипните работи върху реката, които са извършени без издадени строителни книжа. След това ще сигнализираме прокуратурата за нарушенията при одобряване на проектите за ваканционната жилищна сграда, която стана публично известна като "Негреско“. Ако прокуратурата прецени, че има основания, тя трябва да протестира разрешението за строеж и въвеждането в експлоатация пред съответния съд. Когато книжата бъдат отменени, това означава, че те са били одобрени незаконосъобразно, и сградата трябва да бъде премахната. Добросъвестните собственици нямат вина. Най-голяма вина имат инвеститорите, които са построили сградата. Законът обаче е устроен така. Доброволното премахване се извършва от собствениците, а при нежелание — принудително от органа, който е издал заповедта. Засегнатите собственици могат да заведат дела срещу инвеститора".



Според инж. Петрова няма много случаи в страната на сгради, които да препречват пътя на реки.