"ДПС-Ново Начало" предлага задължителни GPS устройства за превозващите горива и продукти от нефтен произход
Законопроектът е в отговор на оповестените данни за загубите за бюджета от неплатени акцизи и данъци от нелегалния пазар на горива, които само за 2024г са близо 600 млн.лв.
"ДПС-Ново начало" предлага със специален закон в срок до 1 месец да бъде създадена нарочна наредба, която да задължи транспортните средства, с които се извършва дейността по превоз на нефт и продукти от нефтен произход да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението им (GPS).
По този начин ще бъде ясно и какви количества горива постъпват на точките на зареждане. Това допълнително ще бъде контролирано чрез специализиран софтуер в електронната система за събиране на пътни такси и нарочни измервателни уреди за измерване на вместимостта на резервоарите, осигурени и поставени от Агенция "Митници“.
Мярката ще позволи на Агенция "Митници“ да проследи пространственото движение на тези транспортни средства, както и контрол на точките на товарене и разтоварване, осигурявайки сериозен допълнителен приход във фиска от несъбрани досега акцизи и данъци, според извършен наскоро анализ.
Предложението на "ДПС-Ново начало" не поражда никаква финансова или административна тежест за бизнеса, тъй като необходимите уреди могат да бъдат поставени за сметка на бюджета, като очакваните приходи от мярката многократно надхвърлят инвестицията.
