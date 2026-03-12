Йордан Цонев в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
''Бизнесът търпи сериозни щети'', каза Цонев и обясни как предвижда законопроектът да бъде реализиран:
''Предлагаме да се създаде фонд, като средствата по този фонд да се набират от повишеното ДДС в следствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ'', каза той.
''Средствата, с които ще бъде компенсиран бизнеса и хората, ще бъдат практически неутрални за разходната част на бюджета, защото приходите идват от увеличението на ДДС - то'', каза Цонев.
В проектозакона на '''ДПС - Ново начало'' се предлага още Министерски съвет да финансира фонда чрез Българската банка за развитие (ББР) или от бюджета.
"Кризата се задълбочава, няколко страни в Европа вече реагираха. Това, че има служебен кабинет и влизаме в избори не трябва да ни оставя извън грижата за хората'', отбеляза Цонев и допълни, че според него таван на цените на горивата е непазарна мярка и трябва да я избегнем.
Той беше категоричен, че са в готовност да предизвиква извънредни заседание на Народното събрание на тема цени на горива и по време на предизборната кампания.
"ДПС - Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
© ФОКУС
Още по темата
Още от категорията
/
След колебанията "да бъде или да не бъде": Митова свика извънредно заседание на енергийната комисия, но не събра кворум
11.03
След скандално заседание в румънския парламент: Искането на САЩ за изпращане на военна техника и сили до границата ни беше прието
11.03
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.