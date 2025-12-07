"ДПС - Ново начало" организират митинг в защита на стабилността в България. Това става ясно от официално прессъобщение."Призоваваме всички членове и симпатизанти на ДПС на митинг в защита на стабилността в държавата.Нека всички заедно да кажем:НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата!ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати!НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг.Развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос!Денят е вторник, 9 декември, 18 часа.А локацията за вашето населено място ще намерите на страницата на областната организация на ДПС", пишат от "ДПС - Начало".