"ДПС – Ново начало" следи стриктно цените и настоява за твърди мерки срещу спекулата
© Булфото
Парламентарната група на "ДПС – Ново начало" внимателно и задълбочено следи всички процеси, свързани с преминаването на страната от лев към евро, както и темите, които тревожат българските граждани в навечерието на новата година.
В ежедневната си комуникация с хората народните представители от ПГ на"ДПС – Ново начало" отчитат като основен проблем сериозните притеснения от спекулативно нарастване на цените. Тези опасения се засилват допълнително от продължаващата политическа криза и свързаните с нея съмнения за занижен контрол и недостатъчна санкционна строгост спрямо нарушителите.
В рамките на своята последователна и активна работа за защита на българските граждани, Парламентарната група на "ДПС – Ново начало" изиска с писмо конкретна информация от компетентните институции - КЗК, КЗП и Комисия по стоковите борси и тържищата информация за конкретни мерки, предприети спрямо търговците, които спекулират, информация за текущото състояние на цените на основните стоки от голямата потребителска кошница, както и за наложените до момента санкции на установени нарушители.
Парламентарната група на "ДПС – Ново начало" изразява своята категорична загриженост от липсата на достатъчна твърдост и безкомпромисност от страна на контролните органи при всички опити за спекулативно увеличение на цените. Защитата на доходите и интересите на българските граждани изисква реален контрол, навременни действия и ясна отговорност.
Още по темата
/
"Общински Транспорт Русе" информира за промени при плащанията във връзка с въвеждането на еврото
08:55
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Първа инвестиционна банка с информация до клиентите си, свързана с еврото и досегашните договори
17.12
Асоциацията на банките: Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро
16.12
Емисари обикалят Великотърновска област и събират лични данни срещу обещания за работа след въвеждането на еврото
15.12
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
14.12
Ескперти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Няма да е приятно да видим наполовина банковите си сметки
13.12
Още от категорията
/
Жечо Станков: Собствениците ще могат да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност
12:50
Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
11:10
Президентът Радев: Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, следва да носи политическата си отговорност докрай
11:09
Проф. Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
09:48
Бившият директор на НСО: Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия. Така национална сигурност не се изгражда
09:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.