Всички изборни книжа са обработени за област Разград, показват данни на ЦИК към 11 ч., предава ФОКУС.

Пет са политическите формации, които са събрали над 4% от гласовете в района.

На първо място е "Прогресивна България" с 38.610%, а на второ - ДПС с 19.189%. Третата позиция е за "Продължаваме промяната - Демократична България" с 13.574%, следвана от ГЕРБ-СДС с 11.164%. Последна се нарежда АПС с 5.236%.

БСП-ОЛ и "Възраждане" остават по бариерата от 4%.