ДСБ започва проверка на програмата за финансиране на общински проекти

Започваме мащабна проверка по Националната програма за финансиране на общински проекти. Събрали сме десетки сигнали от кметове, които ни сигнализират за това, че всички документи са им изрядни и имат подадени заявления за плащане, но те не получават такива за сметка на други общини, които са фаворизирани. Това заяви депутатът от ДСБ Йордан Иванов пред журналисти в НС, предаде репортер на "Фокус".



"Има десетки фирми, които са свършили работа за стотици милиони по публична инфраструктура, където фирмите вече отказват да работят, вдигат техниката и българските региони ще останат разкопани. Едновременно с това ние сме питали сме неколкократно политическия кабинет на министъра по време на блицконтрола на регионалната комисия на какъв принцип извършват тези плащания. Как решават на кого да платят, когато имат постъпили заявления. Отговор за това - няма. На сайта на МРРБ има много оскъдна информация. Тази прогарама се е превърнала в инструмент за политически натиск върху свободно избрани кметове", каза още той.



Йордан Иванов обясни, че за да докажат твърдението си са поискали информация за проектите от регионалния министър, ако той не им я предостави, ще искат изслушване в пленарната зала.