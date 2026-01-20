желанието на Тръмп да вземе Гренландия "на всяка цена".
"Единен и силен Европейски съюз е единствената дългосрочна гаранция за сигурността в Европа, за сигурността на България и България е длъжна да участва в сериозни усилия за постигане на това.
Принципът на териториалната неприкосновеност е фундаментална гаранция за свободата и суверенитета на всяка държава, включително на нашата собствена България", изтъкват от партията.
"Само заедно в силен Европейски съюз, който не допуска да бъде шантажиран и подлаган на натиск, ние българите можем да се чувстваме свободни и сигурни и да гарантираме суверенитета на България.
Нашето партньорство със Съединените американски щати има дълбока ценностна основа и дългосрочна стратегическа визия. Ние винаги ще работим за развитие на приятелството между България и Америка.
И именно в името на съхраняването на НАТО като съюз на свободни, цивилизовани и равноправни партньори, сега ние трябва да заемем ясна позиция, която очертава границите на допустимото и недопустимото и защитава ценностите на свободата и законността", добавят от "Да, България".
"Снишаването на българското правителство с надежда политически лица да бъдат извадени от санкционния списък за корупция “Магнитски" е жалко и недостойно".
От партията призовават правителството да заеме отговорна позиция в предстоящото на 22 януари заседание на членовете на Европейския съвет като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство. Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите.
"Винаги сме работили за това България да изпълнява пълноценно своите съюзнически отговорности в рамките на НАТО. Това и занапред ще бъде един от основните ни приоритети. И точно затова днес имаме самочувствието да призовем българското правителство да, да заеме позиция на солидарност с Европейския съюз, включително в безспорно необходимото сериозно засилване на мерките за гарантиране на сигурността на Арктика", се казва още в позицията.
"Да, България": Снишаването на българското правителство за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от "Магнитски" е недостойно
©
Още по темата
/
Адв. Николай Хаджигенов за "Магнитски" 2: САЩ забодоха нож в масата и казаха: Вие не се справяте
19.02
Още от категорията
/
Георг Георгиев за оставката на Радев: Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа
13:42
Координационният център за еврото: Не са отчетени сигнали за проблеми при обмяната на левове в търговските банки през изминалата седмица
11:59
Бивш началник на кабинета на Радев: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
10:47
Проф. Пламен Киров: С този ход на президента, процедурата за избор на служебен премиер ще се забави
08:45
"ПП–ДБ ще се чувстват неудобно от прокремълските позиции на Радев": "Reuters" отразиха оставката на президента
19.01
Вигенин: Когато за милиони българи беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар, който дава посока
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.