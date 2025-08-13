"Да, България" настоява кабинетът да не продава държавни имоти, докато не се изготви прозрачна програма

© Булфото "Да, България" настоя за повече прозрачност при процедурите за раздържавяването на държавни имоти. Това са посочва в писмена позиция на партията, изпратена до медиите.



От ДБ настояват, че "държавата трябва да ограничава своето влияние". Те изразяват готовност да участва в подготовката на програма за установяването на държавните имоти, които са с отпаднала необходимост.



"Бихме дали своя принос в изготвянето и приемането на програма за установяване на отпаднала необходимост на имоти - държавна собственост и за последващото разпореждане с тях чрез продажба, отдаване под наем или друг правен способ", съобщават от партийния пресцентър.



"Да, България" поставят условие това да се случва единствено при "пълна прозрачност, проследимост и дигитализация на процеса".



"Само при условие, че такава програма включва пълна прозрачност, проследимост и дигитализация на процеса, съгласуване с държавни и общински органи и ясно поставени цели, за да има достатъчно гаранции срещу корупционния риск и срещу преминаването на имотите в близки да управляващите инвеститори на занижени цени. До постигането на тези гаранции, правителството следва да се въздържа от продажба", заявяват в позицията от "Да, България".