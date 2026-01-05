"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
© Фокус
За да не позволим никой да разпилее енергията за промяна, “Ти броиш" събира най-голямата “армия" от защитници на вота. Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Той призова хората да се запишат като изборни наблюдатели на предстоящите предсрочни парламентарни избори в платформата "Ти броиш".
"Знаете ли къде трябва да се състои най-масовият национален протест, онзи с най-голямо въздействие върху бъдещето ни? Мястото му е във всяка от 12 000+ изборни секции из цялата страна, в деня на следващите избори, когато и да е той", написа депутатът.
Още по темата
/
Проф. Малинов: Ако Радев участва на изборите, ще стане ясно преди формирането на служебния кабинет
21:12
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо. Те пак чакат някакъв нов субект
29.12
Доц. Иван Иванов: Можем отново да влезем в един омагьосан кръг от предсрочни парламентарни избори
23.12
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
23.12
Още от категорията
/
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
13:35
Шефът на такситата: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона
12:25
Божанов за казуса с Венецуела: България не трябва да стои в ъгъла и да залага на "черно и червено"
04.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.