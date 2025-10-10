Новини
Да помогнем на Станимира от Пловдив да живее без болка
Автор: Екип Ruse24.bg 23:00
©
Кампания събира средства за Станимира Бикова от Пловдив, която има тежка травма след катастрофа, информира Plovdiv24.bg. Според информация от близките ѝ и хората, които искат да ѝ помогнат:

Преди година животът на Станимира Бикова, едва на 26 години, се преобръща след тежка катастрофа. При инцидента тя получава множество травми, най-тежката от които е счупване на десния крак (дясната бедрена кост и тибия).

Въпреки поредицата от операции и дългите месеци лечение, няма костно срастване.

Днес Станимира може да ходи, но с трудност и болка, тъй като няма пълно костно срастване – лекарите поставят диагноза голямокостна псевдоартроза.

След множество консултации е предложено лечение в специализирана клиника в Турция, където може да се извърши операция за смяна на пирона и костна присадка от хълбочния гребен.

Само тази интервенция дава реален шанс Станимира да се възстанови напълно и отново да ходи нормално и без болка.

Нужната сума за операцията и престоя е непосилна за семейството ѝ. Затова се обръщаме с молба за подкрепа.

Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut:

https://pavelandreev.org/campaign/pomogni-na-stanimira

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG62BUIN95611000742767

BIC: BUINBGSF

Получател:

Фондация Павел Андреев

Основание:

Станимира Бикова

Включете се в онлайн базара на платформата:

https://www.facebook.com/groups/pavelandreevbggroup/?ref=share






