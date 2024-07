Да помогнем на едно българско момиче да учи в Кеймбридж

© NOVA Йоана Илчева е на 18 години от Пловдив, ученичка в Американския колеж в София. С изключителните си академични постижения и след положени поредица изпити е приета в Girton College, University of Cambridge в специалност – Природни науки - физика.



Сумата, необходима за първата година в университета, възлиза на 80 058 паунда. От тях годишната такса за обучение е 50 458 паунда – по 16 819 паунда на триместър. Семейството на Йоана, което активно я подпомага по пътя ѝ през годините, може да си позволи да отдели 17 500 паунда годишно за покриване на разходите ѝ за общежитие, храна и други такси. Йоана е приета и в UCL, University of Warwick и University of Southampton.



В областта на математиката Йоана има забележителни успехи, включително първо място на Националния математически турнир "Черноризец Храбър“ и награди от престижни състезания като Международното състезание Математическа лига във Флорида, предава NOVA.