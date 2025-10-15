ЗАРЕЖДАНЕ...
Дацов: Няма връзка между парите по "Боташ" и средствата за младите лекари
©
"Имаме 10-15 дни до внасянето на бюджета в Народното събрание. Трябва да са направени преговорите между министерството на финансите и другите министерства и да се сглобява целия документ. В момента нямаме такова послание, а на базата на макроикономическата рамка бизнесът си прави бюджетите за догодина“, каза той пред bTV.
По думите му няма опасност за влизането в еврозоната въпреки политическите трусове.
Още по темата
/
Секретарят на Радев за Борисов: Твърди, че е обикновен депутат с болки в колената, а отишъл да говори точно за "Турски поток"
07.10
Илиян Василев: Договорът с "Боташ" потопи "Булгаргаз", само едно нещо го държи. Няма измъкване
02.10
Експерти за договора с "Боташ" и има ли място за притеснения, свързани с платежоспособността на "Булгаргаз"
01.10
Виктор Димчев: Нагласена е скрита приватизация на "Булгаргаз" от "професионалния енергиен екип" на президента Радев
30.09
Бивш енергиен министър: Не може да изядеш 3 риби на Босфора и да се върнеш с 13-годишен договор
16.07
Росен Христов след 7 часа разпит: Винаги съм съдействал. Въпросът е защо договорът с "Боташ" не се използва пълноценно
10.07
Експерт: Таксата, която плащаме на "Боташ", оскъпява газа с 20% и той става непродаваем в Югоизточна Европа
10.07
Росен Христов за претърсванията в дома му заради "Боташ": Взеха ми всичките средства за комуникация, това е персонална атака
09.07
Още от категорията
/
Делян Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България! Споделям мнението на Борисов!
14.10
Вълчев: От следващите десетилетия ще зависи дали ще имаме достатъчно учени, на които да разчитаме за нашето развитие
14.10
Инж. Вълчев: Ползите от изграждането на АМ "Рила" ще бъдат повече, отколкото разходите за нейното изграждане
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Земетресение в България!
09:06
Актуални теми
Стефанов 24
преди 46 мин.
Дацов прави хората на глупаци. Нали ако фалира държавното дружество , турците ще го осъдят.Кой ще плаща - държавата от бюджета,от ХОРАТА! Е? За това няма пари за лекарите,учителите,за ДЕЦАТА!! Ненормалниците от НС пак заговориха за избори! Кой ги плаща? Те ли със заплати по 10000лв или хората?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.