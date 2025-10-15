"Боташ" не е бюджетен разход, а разход на държавно дружество. Когато едно държавно дружество системно е на загуба, прави дълг, докато могат да му дават, ако не - то просто фалира. Няма връзка между парите по "Боташ“ и средствата за младите лекари. Това каза Любомир Дацов, член на фискалния резерв на България."Имаме 10-15 дни до внасянето на бюджета в Народното събрание. Трябва да са направени преговорите между министерството на финансите и другите министерства и да се сглобява целия документ. В момента нямаме такова послание, а на базата на макроикономическата рамка бизнесът си прави бюджетите за догодина“, каза той пред bTV.По думите му няма опасност за влизането в еврозоната въпреки политическите трусове.