Далновидните българи ще почиват 16 поредни дни по празниците – ето как ще стане
С малко повече далновидност, ще почивате 16 дни без прекъсване, то дори и през лятото не можем да си го позволим.
Бърза справка с календара сочи, че последният работен ден може да ви бъде 19 декември, а първият след "напоителната“ почивка, чак 5 януари. Казано по друг начин започвате с 20 и 21, които са събота и неделя.
"Фокус" съветва: пуснете отпуск за 22 и 23 януари. Следват, регламентираните официални и почивни- 24, 25 и 26 /сряда, четвъртък и петък/. Събота и неделя – бонус.
В новата седмица, пускате още два дни – 29 и 30 декември. Според новите разпоредби- 31.12. става почивен, 02.01. също. Отново следва уикендът 03.01 и 04.01.
Просто казано – с 4 дни отпуск, ще почивате от 16 календарни дни. Бъдете първият в офиса, който се е сетил, защото шефът може да отреже някои от вас!
