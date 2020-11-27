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|Äàí÷î îò"Ôåðìàòà" êúì Äàÿíà: Öÿë ñåçîí òè ñâàëÿì çâåçäè, à òè íàêðàÿ ñè ëÿãàø ñ Ïåòúð!
"Öÿë ñåçîí òè ñâàëÿì çâåçäè, à òè íàêðàÿ ñè ëÿãàø ñ Ïåòúð“, ÿäîñàíà êîìåíòèðà Éîðäàí, â îïèò äà ïîòúðñè ñìåòêà íà àêòðèñàòà, êîÿòî îùå âåäíúæ ìó íàïîìíè, ÷å îòíîøåíèåòî é êúì íåãî íå ñå å ïðîìåíèëî è îñòàâà ÷èñòî ïðèÿòåëñêî.
"Ìíîãî å õóáàâî, êîãàòî äîéäàò íîâè åìîöèè è òî òî÷íî íà ôèíàëíàòà ïðàâà, çà äà òè ïîâäèãíàò íàñòðîåíèåòî. Ïåòúð ñè çàñëóæàâà èíâåñòèöèÿòà íà âðåìå è åíåðãèÿ, çà äà áúäå îïîçíàò. Òîé å ìëàä ìúæ ñ ìîðàëíè öåííîñòè, âå÷å ðÿäêî ñå ñðåùàò òàêèâà“, îáÿñíè ïîâåäåíèåòî ñè Äàÿíà. Îêðèëåíà îò íîâîòî ñè ðîìàíòè÷íî óâëå÷åíèå, òÿ óñïÿ äà ïîáåäè îñòàíàëèòå æåíè â ñòîïàíñòâîòî è ñïå÷åëè ñåäìè÷íèÿ èìóíèòåò îò äóåë. Ïî òîçè íà÷èí àêòðèñàòà ñå ñïàñè îò ïðåäñòîÿùàòà æåíñêà åëèìèíàöèîííà áèòêà, íà êîÿòî â ñúáîòà íà Àðåíàòà ùå èçëåçå Ìèëåíà Ñòàíäæèêîâà. Òÿ áå èçáðàíà çà ïúðâè äóåëèñò îò ôåðìåðà íà ñåäìèöàòà Íàäåæäà, êîÿòî ïîäîáíî íà îñòàíàëèòå ó÷àñòíèöè, íå õàðåñâà þðèñòêàòà.
"Èçáèðàì òå, çàùîòî âñÿâàø íàïðåæåíèå â ãðóïàòà. Òè ñè åäèíñòâåíèÿò ÷îâåê òóê, ñ êîãîòî íÿìàì ðàçáèðàòåëñòâî è õàðìîíèÿ“, êîìåíòèðà ðåøåíèåòî ñè ï÷åëàðêàòà è äîïúëíè, ÷å Ìèëåíà íÿìà íåîáõîäèìèòå êà÷åñòâà, çà äà ïîáåäè íà Àðåíàòà. Â èçáîðà é îñòàíàëèòå æåíè çàïîäîçðÿõà ñòðàòåãèÿ çà ðàç÷èñòâàíå íà íåæíàòà ïîëîâèíà îò ó÷àñòíèöèòå, ñ êîåòî äà ñè ïðîïðàâè ïúò êúì ôèíàëà.
Ñòîïàíèíúò Àíäðåé âñå ïàê óñïÿ äà ðàçâåäðè îáñòàíîâêàòà, êàòî íàâåñòè ó÷àñòíèöèòå è ïî÷åðïè ñ ðàêèÿ çà 42-èÿ ñè ðîæäåí äåí. Îò ñâîÿ ñòðàíà ôåðìåðèòå ìó ïîäíåñîõà èìïðîâèçèðàíà òîðòà ñúñ ñâåùè÷êà è ìó îáåùàõà, ÷å ùå ðàáîòÿò óñèëåíî, çà äà ñáúäíàò ìå÷òàòà ìó.
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