Даниел Киряков: Умното прилагане на изкуствен интелект е нещото, към което трябва да се стремим

"Важно е този разговор да продължава в България. Това, което имаме като конюнктура, геостратегически погледнато от мащаба, ако искате дори от МКС, страната ни е в един от ъглите на Европейския съюз. Тя трябва да продължава да търси своето място в силно конкурентна среда. И това място няма да бъде развито със слогана "10% корпоративен данък и евтина работна ръка". Ние трябва да предложим интелект - естествен и изкуствен", каза Даниел Киряков от Американска търговска камара в България в студиото на "България сутрин".



Ролята на правителството в иновациите



По думите му трябва да сме в среда, в която се подпомагат новите неща.



"Говорим и за зрелите иновации, дали ще бъде в енергетика и минно дело, дали ще бъде фармация, или строителния сектор - това са сфери, в които България трябва да участва. Решихме, че второто издание ще го направим още по-смислено и стегнато, ще почерпим опит от други държави. Това, което виждаме от правителството като отношение към стартъпите, е, че полагат усилия. Ролята им е изключително важна. Дали България ще се превърне в страна на иновациите, зависи и от правителството каква среда създава", допълни Киряков в ефира на Bulgaria ON AIR.



Ролята на бизнеса



Той подчерта, че това зависи и от бизнеса.



"Важно е до каква степен средата, която му е създадена и той се стреми да развива, способства за реинвестиране на печалбата по посока на иновациите и развиване на дейността. Същевременно продукти и услуги с повишена добавена стойност. Ние сме част от световни вериги за доставки, които ни дават възможност да се учим. Но същевременно ни трябва и онази връзка между бизнеса и академичните среди, в които младите специалисти имат възможността да работят с по-старши ментори и преподаватели, както и хора от бизнеса. Така ще могат да създадат продукти, които да бъдат патентовани и защитени", обясни Киряков.



Експертът даде пример с умно управление на плажовете, транспорта, или ново лекарство срещу рак.



"България има своето място на иновативната карта в света. Имаме Института "Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE), който е наш партньор. Големи компании се опитват да се развиват, за да може да се споменава името на България. И нека не преувеличаваме ролята на изкуствения интелект. Има усещане за излишно напомпване на тази тема. Умното прилагане на изкуствен интелект е нещото, към което трябва да се стремим", категоричен е той.



Киряков е на мнение, че иновациите трябва да бъдат развити в университетите.



Попитан до каква степен има финансиране от страна на ЕС за стартъпите, той отговори: "Този отговор ще бъде даден от Министерството на иновациите и растежа по време на конференцията. Възможността минава през различни програми, които се делегирани и финансирани към Фонда на фондовете. За да бъде един продукт успешен, трябва да отговаря на много характеристики".



Дигитализацията на бизнеса



Според него страната ни трябва да продължи обмена, който вече има с Гърция, Румъния и Турция.



"Големи индустриални производители у нас разчитат на дигитализацията за оптимизацията на разходи, енергия и процесите. И без тях те не биха оцелели в тази конюнктура, за която споменах", заключи Даниел Киряков.